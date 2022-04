Ejtették a szexuális zaklatással kapcsolatos vádakat Snoop Dogg ellen

Visszavonták a szexuális zaklatással kapcsolatos keresetet, amit egy nő nyújtott be Snoop Dogg rapper ellen, írja a BBC.



A perben Jane Doeként megnevezett nő azzal vádolta meg Snoop Doggot, hogy szexuálisan zaklatta őt az egyik koncertjén még 2013-ban. A rapper jogi képviselői szerint az állítások hamisak, és üdvözölték, hogy a nő visszavonta a keresetet két hónappal azután, hogy az ügy elindult.



A nő azt állította, hogy a rapper egy tévéstúdió mosdójába rontott be, ahol orális szexre kényszerítette és maszturbált előtte. A nő azt is állította, hogy táncosként, modellként és színésznőként is dolgozott Doggnak, de a rapper szerint soha nem dolgozott neki. Jane Doe ügyvédje egyelőre még nem nyilatkozott arról, hogy miért vonták vissza a keresetet.