Amy Schumer olyan durva, halálos fenyegetéseket kapott az egyik Oscar-gálás vicce miatt, hogy még a titkosszolgálat is felfigyelt rájuk

Néhány ember nagyon kiakadt Amy Schumer egyik Oscar-gálás jelenetén, és a komikus olyan durva, halálos fenyegetéseket kapott tőlük, hogy még a titkosszolgálat és a Los Angeles-i rendőrség is kapcsolatba lépett vele miattuk. „A nőgyűlölet hihetetlen” - mondta ezzel kapcsolatban Howard Stern műsorában.

Amy Schumer az Oscar-gálán Fotó: MIKE COPPOLA/Getty Images via AFP

A jelenetben Schumer felállítja Jesse Plemons rendező mellől Kirsten Dunstot, akit "seat-fillernek" néz, vagyis olyan közönségnek, akiket azért hívnak, hogy kitöltsék az üres székeket a meghívottak között. A viccbe Dunst és Plemons is be volt avatva, de sokaknak ez nem esett le, és úgy gondolták, Schumer „tiszteletlenül bánt” Dunsttal. Végül annyira kontrollálhatatlanná vált a helyzet, hogy kénytelen volt a közösségi médiában is kiírni, hogy ez egy megrendezett jelenet volt. (Variety)