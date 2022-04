Hidegfront jön nagypénteken

Hidegfront érkezik nagypénteken a Kárpát-medencébe, így a húsvéti hosszú hétvégén lehűl a levegő, néhol eső, zivatar is várható – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Átmenetileg megvastagszik a felhőzet, elsősorban a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő eső, zápor, néhány helyen zivatar is. Nagy mennyiségű csapadékra most nem kell számítani, de egy-egy intenzívebb gócban rövid idő alatt több milliméternyi eső is hullhat. Az esővel a szaharai por is keveredhet.

Délelőtt északon felhősebb, az ország déli felében még fátyolfelhős-napos idő ígérkezik. A nap második felében északon már kisüthet a nap. Eső, zápor elsősorban a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő, nyugaton néhány zivatar is kialakulhat. Zivatarveszély miatt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést is kiadtak.

Nagy területen megélénkül a szél, átmenetileg, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, délen, délkeleten lesz hűvösebb, északnyugaton pedig enyhébb a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 24 fok között valószínű, északon lesz hűvösebb, délkeleten melegebb.

Szombaton, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a több-kevesebb napsütés mellett szórványosan záporok várhatók, nagyobb eséllyel az ország keleti felén-kétharmadán. Sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél is.

Szombaton a minimumok 3 és 8, a maximumok 10 és 18 fok között várhatók.

Vasárnap hajnalban jellemzően mínusz 2 és 5 fok között alakulnak az értékek, de a fagyzugokban akár mínusz 5 fok is lehet. Délután többnyire 10-14 fokig melegszik a levegő.

Hétfőn a minimumhőmérséklet többnyire mínusz 2 és 3 között valószínű, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. A maximumhőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul. (MTI)