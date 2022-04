Hosszú sorok kígyóznak Kijevben az orosz hadihajónak beintő Kígyó-szigetes bélyegért

Hosszú sorokban állnak Kijevben a város főpostája előtt hétfőn, arra várva, hogy vásárolhassanak a Kígyó-sziget védőit ábrázoló bélyegből. A bélyeget április 12-én helyezték forgalomba, azóta az ukrán sajtó szerint már félmilliót eladtak belőle. Akkora a kereslet, hogy az ukrán posta több korlátozást is bevezetett, online például már nem is lehet rendelni (ezért is a nagy sorban állás), és egy ember legfeljebb 5 ívet vásárolhat, ami ötször hat darab bélyeget jelent fejenként.

Mint az a háború legelején bejárta a világsajtót, az apró fekete-tengeri szigetet védő kis ukrán helyőrséget egy orosz hadihajó felszólította, hogy adják meg magukat, mire a védők annyit válaszoltak a rádióban, hogy "Orosz hadihajó, húzz a faszba!" A védőkről egy ideig mindenki azt hitte, hogy ezután meghaltak, de kiderült, hogy élnek, de fogságba estek. Azóta az is kiderült, hogy a faszba elküldött hadihajó a Moszkva volt, az orosz fekete-tengeri flotta zászlóshajója, amit az ukránok nemrég kilőttek, majd elsüllyedt.



A bélyegen szereplő képet több pályamű közül szavazással választották ki, a győztes mű egy mindenki által értelmezhető mozdulatban foglalta össze a rádiós üzenetváltást. (Suspline.media)