Robert Ficót is elérték a tisztítótűz lángjai

A Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) szerda reggel őrizetbe vette Robert Kaliňák volt belügyminisztert – számolt be a Denník N alapján a szlovákiai Új Szó. A hírt a rendőrség is megerősítette.

Kaliňákot a volt kormányfővel, Robert Ficóval (Smer) együtt szervezett bűnözői csoport létrehozásával gyanúsítják. Ficót nem vették őrizetbe, ehhez ugyanis a parlament beleegyezése is szükséges. Kaliňák mellett Marek Para ügyvéd is őrizetbe került (aki arról ismert, hogy súlyos bűncselekményekkel vádolt vállalkozókat védett). Többek között ő képviselte Marian Kocnert is, akit azzal gyanúsítottak, hogy ő rendelte meg Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságíró meggyilkolását.

A Denník N úgy tudja, ezenfelül mindkettőjüket adótitkok veszélyeztetésének bűntettével gyanúsítják. Az ügy a Tisztítótűz-akcióval (Očistec) áll összefüggésben.

A hírt Michal Slivka, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője is megerősítette. „Ma Szlovákia-szerte több rendőrségi akciót hajtott végre a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség, amellyel összefüggésben több személy, többek között M.P., R.K. és R.F. ellen indult eljárás” – áll a rendőrség Facebookon közzétett bejegyzésében. Bővebb tájékoztatást későbbre ígértek.

Fotó: PHILIPPE HUGUEN/AFP

Veronika Remišová miniszterelnök-helyettes felszólította Ficót, mondjon le parlamenti képviselői mandátumáról. „Végre sorra kerültek azok, akik a rendszer legtetején állnak. Ficónak nem szabad a képviselői mandátuma mögé bújnia, le kellene mondania” – írta Remišová Facebook-bejegyzésben.

Az SaS szintén jelezte, ők támogatják „az igazságszolgáltatás szabad működését”, ezért az erről való szavazáson támogatni fogják Fico őrizetbe vételét - írta az Új Szó.

Hogy mi történik Szlovákiában, azt például a Magyar Hang foglalta jól össze ebben a cikkében. "Mint ismeretes, a Fico-, illetve Pellegrini-kormány idején számos korrupciós ügy került napvilágra, ezért múlt év tavaszán a szavazók a kormányváltás mellett döntöttek Szlovákiában. A legtöbb voksot akkor az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OlaNO) nevű jobboldali populista párt szerezte meg, amely korábban a korrupció felszámolásával kampányolt. Az ígéreteknek megfelelően aztán meg is kezdődött a Tisztítótűz nevű akció" - olvasható a cikkben.