Óriási robbanások után hajnalban lángra kapott két olajraktár az oroszországi Brjanszkban

Két helyen is tüzek csaptak fel az éjjel egy nyugat-oroszországi olajipari-katonai központban.

Egyelőre nem tudni, hogy belső szabotázs vagy ukrán akció áll-e a háttérben, de mivel két robbanás is történt eltérő helyeken, a baleset vagy véletlen kizárhatónak tűnik.

Látványos volt az éjszaka Brjanszkban.

Hétfőre virradóra hangos robbanások hallatszottak a Moszkvától 380 kilométerre délnyugatra fekvő nyugat-oroszországi Brjanszk városában. A legfrissebb hírek szerint két olajtároló lángolhat a 400 ezres városban, ami durván félúton fekszik Kijev és Moszkva között. A hatalmas tüzek szinte bevilágították a települést. Itt egy videó a város két pontján felcsapó lángokról:

🧵More stuff blowing up in Bryansk, Russia - half-way point between Kyiv & Moscow. Currently, nature of targets is unknown. Multiple explosions on the night of April 24/25. pic.twitter.com/4MWMhfOGM9 — Igor Sushko (@igorsushko) April 25, 2022

Különböző hírforrások 7 és 25 közé teszik a halottak számát, de ezek a hírek óvatosan kezelendők megerősítés híján.



Az orosz Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma elismerte, hogy a városban kigyulladt egy óriás olajtároló. Sőt, rövid időre egy lángoló katonai létesítményről is kiposztoltak egy videót, amit aztán perceken belül leszedtek.



There is a large fire at an oil depot in Bryansk. https://t.co/0YwGd04tk6 pic.twitter.com/bV4w07f3da — Rob Lee (@RALee85) April 25, 2022

Először arról érkeztek hírek éjjel, hogy robbanás történt a Druzsba nevű olajtárolóban, de később kiderült, hogy a város egy mások pontján is kigyulladt valami. Arról egyelőre megoszlanak az információk, hogy a második helyszín szintén tároló-e, vagy katonai létesítmény. A városban található ugyanis az orosz hadsereg egyik nagy rakétás egységének helyet adó laktanya is. A hírek bizonytalanságát az is okozhatja, hogy a jókora katonai bázis közvetlen közelében is található egy komoly olajtartály, és még a sok elérhető videó ellenére sem világos, hogy melyik lángol.



Brjanszk fontos olajipari központ, a városon fut keresztül például a világ leghosszabb olajvezetéke, amit a Transznyeft nevű cég üzemeltet, és ami Európa felé továbbítja az orosz olajat. Az alanti térképen jól megfigyelhető, a vezetékrendszer milyen fontos pontjánál található Brjanszk.

A kép sugalmazásával ellentétben - egyelőre legalábbis - nincs információ olyasmiről, hogy maga az olajvezeték kigyulladt volna.

Az itteni raktárak sajtóhírek szerint fontos üzemanyag-ellátói az észak- és kelet-Ukrajnát lerohanó orosz csapatoknak. A spekulációkban szereplő laktanyában pedig állítólag rakétákat és tüzérségi lövedékeket is tárolnak.



A hírek hallatán azonnal elindult a spekuláció, hogy belső szabotázs vagy ukrán támadás állhat-e a háttérben. Az utóbbi időszakban egymás után több helyen voltak gyanús tüzek Oroszországban, négy nappal ezelőtt a Moszkvától északra fekvő Tverben található katonai kutatóintézetben volt tűz, a különböző források szerint 6-25 áldozattal.

Hétfőn hajnalban ilyen volt a város látképe: