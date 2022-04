Pumped Gabo megmentett egy galambot

Pumped Gabo a hétfő estéjét a mályi madármentőknél töltötte, miután nem sokkal korábban talált egy vérző lábú galambot. Mondjuk közben be kellett ülnie egy előadásra, de megoldotta, mert a madarat addig beültette az anyósülésre, és azt mondta neki, I got you bro!

A madár nagyot pihent Pumped Gabo autójában, innen pedig már egyenes út vezetett a madármentőkhöz, akik azt mondták, ez egy 2021-ben kikelt postagalamb, akinek csak a lába sérült meg, azt pedig helyre tudják hozni, vagyis minden rendben lesz vele.

<3