Csányi Sándor szerint 1700 milliárdos kiigazításra lehet szükség

Kilenc százalékos inflációra, 2,5 százalékos GDP-visszaesésre, 7-8 százalékos fizetésimérleg-hiányra és 360-390 forintos euróra számít idén Csányi Sándor, az OTP vezérigazgatója.

Az Inforádióban azt mondta, ha a kormánynak nem sikerül megállapodnia az uniós forrásokról, és az ukrajnai háború is elhúzódik, akár 1700 milliárd forintos kiigazításra is szükség lehet.

Csányi szerint az év második felében már csökkenni fog az infláció, és reméli, hogy addigra a jegybanki alapkamat is visszatér az 5 százalékos szintre (most 5,4 százalékon áll, és szerinte 7-ig is felmegy).

Csányi Sándor Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A hatósági árakról - amiket szerdán meghosszabbítottak júliusig - azt mondta, átmenetileg lehet ilyen intézkedésekkel korlátozni az árakat, de tartósan nem. Szerinte az árstop hatására már növekedni kezdett a rosszabb minőségű, külföldi termékek importjának aránya. Csányi néhány napja a rezsicsökkentést is kritizálta.

Az interjúban szóba került az egészségügy is, amiben Csányi a Budai Egészségközpont tulajdonosaként érdekelt. „Rendkívül sok fejlesztésre szorul a magyar egészségügy, az államnak önállóan nehéz finanszírozni ezt, közösen kell az állami és a magánegészségügyet fejleszteni, és akkor gyorsabban lehet eredményt elérni.”