Ha kibújt, ha még nem, megyünk! BabaMama és KidExpo

Egész napos izgalmas gyerekprogramokkal, mesehősökkel, kalandokkal, tanácsadásokkal, szakértőkkel és előadásokkal várja az anyák napi hétvégén a látogatókat a BabaMama és a KidExpo! Az ország legnagyobb várandósoknak, kisbabásoknak és kisgyerekes szülőknek szóló rendezvényén a család egyetlen tagja sem fog unatkozni, rengeteg érdekes program vár mindenkit április 29. és május 1. között a Budapest Arénában.



A babájukat váró kismamák rengeteg hasznos tanácsot és segítséget kaphatnak életük első „saját Anyák napján”. Egészséges várandósság, környezettudatos babaápolás, hasznos felszerelések, praktikus kismama- és babaruhák – csak néhány, a (jövendőbeli) szülőket leginkább foglalkoztató témakörök közül. Lesz szoptatási és altatási tanácsadás, felteheted kérdéseidet szakértőknek a várandóssággal, a csecsemők táplálásával, bőrápolásával és fejlődésével kapcsolatban, de lehetőséged lesz kedvezményesen megvásárolni a babakocsit, hordozót, babaülést is.

Tudtad, hogy akár Mézinek vagy Kalednek is elnevezheted csemetédet? A Nyelvtudományi Kutatóközpont munkatársai lesznek szakértő segítségetekre, ha még keresitek a kisbabátokhoz leginkább illő keresztnevet. A jövendőbeli babaszoba berendezéséhez is kaphattok tanácsokat a helyszínen a Lakberendezők Országos Szövetségének munkatársaitól, de inspirációként 10 csodaszép, különleges stílusban felépített babaszobát is megnézhettek. Természetesen nem maradhatnak el az eseményről a legfontosabb okos és praktikus eszközök sem: megismerkedhettek a pihenőszékektől a hordozókon át az ökopelenkákkal és a legújabb cumisüvegekkel is. Ha szeretnéd megörökíteni kerekedő pocakodat, erre is lehetőséged lesz, sőt akár címlapra is kerülhetsz kisbabáddal.

Ne várj az éjjeli csillagos égboltra, a KidExpón nappal is mesél az ég! Az Utazóplanetárium segítségével játszva ismerheted meg Naprendszerünk bolygóinak varázslatos világát. Ha az Űrből a Földre vágysz, akkor sem fogsz unatkozni: menő műfüves focipályán UEFA ’A’ lincenszes edző vezetésével sajátíthatod el a focizás szabályait. Elfáradtál, olvasnál? Szusszanj egyet az olvasósarokban, kapcsolódj ki és repülj a képzelet szárnyán a mesék világába!

Ha már ott vagy, mit szólnál egy fergeteges mesehősös bulihoz? Az M2 gyerekcsatorna varázslatos erdei élményeket tartogat a Rozmaring kunyhó bábmese imádnivaló szereplőivel, a kunyhóban pedig gubasztikus játékok várnak, óriás kirakó, memória játék és kézműveskedés. A Nickelodeonról ismert mesehősöket lemosható tetoválások és lufik formájában haza is viheted, fotózkodhatsz Spongyabob fotófalánál és egyéb interaktív játékok mellett óriás színezőfalon mutathatod be kreativitásodat! A legújabb meséket hozza el a TV2 Kids csatorna is: a kedvenc sorozatok mellett olyan újdonságokat láthatsz, mint a Hupikék Törpikék legújabb remake-je. A Minime fotózáson a szülők és gyerekek egyforma ruhákba és kiegészítőkben fotózkodhatnak, és azonnal megkapják a fotókat is.

A BabaMama Expo és KidExpo színpadi programjai elkötelezettek a szülők szórakoztatásában is. Ambrus Évi előadása vár arról, hogyan tarthatod a családi éléstárat allergénmentesen. Beszélgetünk arról is, hogyan legyél digitális szülő és mit jelent a felelős szülővé válás. Angolra hangol Szolga-Tóth Melinda és segítője, Hippy, a kis víziló zenés játékos foglakozása. Költészet és „trollkodás” a főszerep Varró Dániel és Molnár György vidám duójában, de fantasztikus új dalokkal vár mindenkit Társasjáték című koncertjén Farkasházi Réka és a Tintanyúl.

A belépőjegyek értéke levásárolható a Regio áruházakban országszerte, gyerekeknek pedig 12 éves korig ingyenes a belépés! A családi hétvége részleteiről a www.kidexpo.hu és a www.babamamaexpo.hu oldalon tájékozódhatsz.