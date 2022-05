Meghalt a „diszkó feltalálója”, az „éjszaka királynője”, Régine

Régine 2013 augusztusában egy amerikai filmfesztiválon. Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

92 éves korában elhunyt Régine, az egyetemes bulitörténelem legendája, akit hazájában a diszkó (nem a zenei műfaj, hanem a szórakozóhelytípus) feltalálójaként ismertek.

Régine, azaz Régina Zylberberg Anderlechtben született, Belgiumba menekült lengyel zsidó család gyermekeként 1929-ben. A család 1932-ben költözött Franciaországba, Párizsba, miután az apa, Joseph Zylberberg elkártyázta a családi pékséget. A náci időket Dél-Franciaországban, Provance-ban vészelték át, majd a felszabadulás után kávézót nyitottak Párizsban, Régine itt tanult bele az éjszakai életbe, bárok, klubok vezetésébe.

Az amerikai katonák hozták magukkal a dzsesszt, a bebopot, az új táncokat, a bulizás új stílusát, és persze az üzleti lehetőséget is. Régine énekesnőként is próbálkozott, de főleg táncklubokat szervezett, egyre nagyobb sikerrel.

Első legendás helye az 1956-ban megnyitott Chez Régine volt, ahová Brigitte Bardot, Rudolf Nurejev és Georges Pompidou (1962 és 68 között miniszterelnök, 1969-től 1974-ig köztársasági elnök) is rendszeresen járt. A franciák ezt a szórakozóhelyet tartják a világ első diszkóklubjának. A hely sikere nyomán Régine rövidesen húsz hasonló klubot nyitott az országban, aztán luxusétterem-diszkót Cannesban, a hetevens és nyolcvanas években már Amerika nagyvárosaiban is terjeszkedett, de nyitott klubokat Rióban, Kairóban, Genfben, Düsseldorfban, Montrealban, Marbellán, Isztambulban és Kuala Lumpurban is. Közben szállodákat és éttermeket is üzemeltetett.

Klubjaiba a világ legbefolyásosabb üzletemberei, politikusai is jártak.

A Régine-birodalom a kilencvenes években kezdett megrendülni, az éjszaka egykori királynője már egyre kevésbé érezte a vibe-ot, klubjai kiürültek, néhány nagy médiafehajtás mellett ment csődbe. 2004-re valamennyi klubjárótl megszabadult.

Régine énekesnőként is sikeres volt, dolgozott Charles Aznavourral, Serge Gainsbourg-ral, híres revükben lépett fel. Első filmszerepét 1962-ben kapta, 2014-ig több mint egy tucat filmben szerepelt.

A 92 éves énekesnő-színésznő-diszkófeltaláló halálát unokája, Daphne Rotcajg jelentette be vasárnap délelőtt. (BBC, AFP)