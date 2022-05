Brutális, 30 százalékos drágulás jöhet a német sörpiacon

Thomas Müller a Bayern München bajnoki címét ünnepli egy méretes Paulanerrel 2022. április 23-án Fotó: KERSTIN JOENSSON/AFP

Akár 30 százalékkal drágulhat a sör az idén Németországban a főzdék szövetsége, a Deutscher Brauer-Bund (DBB) szerdán ismertetett becslése alapján.

„Minden elképzelést felülmúl a költségek növekedése, az árak az egekbe szöknek" - fakadt ki Holger Eichele, a DBB ügyvezetője a Bildnek.

Az energiaárak megugrása a legfőbb, de nem az egyedüli ok: az áram 250 százalékkal, de a sörmaláta is 70 százalékkal drágult, a raklapokért pedig 150 százalékkal kell többet fizetni, mint egy évvel korábban.

Eichele szerint olyan költségnyomással szembesül az ipar, amihez foghatót korábban sosem tapasztaltak.

A harmincezer embert foglalkoztató ágazatot már a koronavírus-járvány is jelentősen megviselte: 2019-ben 92,2 millió hektoliterről 2021-re 85,3 millió hektoliterre süllyedt a regisztrált mennyiség. Ezidő alatt az árbevétel 8,347 milliárd euróról 7,553 milliárd euróra, az egy főre jutó éves fogyasztás pedig 99,7 literről 91,6 literre csökkent. Több sörgyár be is kellett zárjon.

A Bild szerint egy sor más, alapvetőnek számító élelmiszer ára is fel fog menni: a tej akár 25 százalékkal drágulhat, a konzervparadicsom pedig az olaszországi alapanyaghiány miatt máris 18 százalékkal emelkedett év eleje óta.