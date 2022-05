Medgyessy szerint Orbán tisztességesen képviseli a magyar érdekeket energiaügyben

Az MSZP volt miniszterelnöke péntek este a Partizánban értékelte a választások eredményét. Szerinte „Orbán Viktor példát mutatott 2002-ben, hogy hogyan kell felállni”. Medgyessy Péter szerint a titok az volt, hogy Orbán a választási vereség után „nem nyalogatta a sebeket, nem nyavalygott”, hanem a pártelnökséget feladva elkezdte a hátteret szervezni: polgári körök, értelmiségi kört állított maga mellé (Professzorok Batthyány Köre), felkarolta a fiatalokat és „nem hagyott senkit sem az út szélén”. Szerinte az ellenzéknek körbe kellene néznie a világban, mert nagyon sok olyan baloldali szervezet van, ami szívesen segít a hasonló gondolkodásúaknak. Például ebből létrehozhatnának egy háttérintézmény-rendszert, kutatóbázist, hogy felméréseket készítsenek.

Orbán Viktor egykori legyőzője nem vett részt tavaly ősszel az előválasztáson, mert nem érzete a szükségességét.

„Ez nem annyira személyes. Valami, ami nagyon személyes, abban biztos nagyon szívesen részt veszek, de az, hogy most leadok egy voksot, sokat nem számít.”

És bár volt olyan jelölt, aki a támogatását kérte, de hogy ki volt és mit kapott, az nem derült ki, mert Medgyessy csak annyit felelt: „Ilyenkor az ember megteszi azt, amit egyébként a jó lelkiismerete és a jó szándéka alapján meg lehet tenni”. Csak akkor állt volna ki bármelyik jelölt mellett, ha meg lett volna győződve valamelyikük jóságáról. Azt mondta, nem volt meggyőződve arról, hogy bármelyikük megérdemelné azt a támogatást, amit szeretett volna adni.

„Relatíve a Karácsony Gergő nem volt rossz választás”, de nem támogatta, mert kicsit lagymatagnak tartja. „A Dobrev Klári ezek között a legokosabb és a legtapasztaltabb [...] és ugye a hátán viseli a Ferit. Hát ott van a hátán a Feri, és nem tud tőle szabadulni.” Egyébként szerinte sem Gyurcsánnyal, sem Gyurcsány nélkül nem tud az ellenzék választást nyerni. Meg van győződve róla, hogy van esély demokratikus választáson leváltani a Fideszt, igaz, kevésbé biztos benne, hogy erre már 2026-ban sor kerülhet. „Nem lesz könnyű, de még akár lehet '26-ben is, csak arra kell figyelni, hogy a nagyon fiatalok akarnak majd igazi változásokat, mert ők érintetlenek az elmúlt magyar történelemben.”

Orbán Viktor és Medgyessy Péter, Fotó: botost/444.hu

„Azzal, amit Orbán most csinál ebben az ügyben, nem általában az ukrán ügyben, én azt gondolom, hogy tisztességesen képviseli a magyar érdekeket.

Ez megint lehet, hogy nem tetszik néhány barátomnak, de nekem ez a véleményem. Ő nem tehet mást, mint azt mondja, hogy kérem szépen, mi és Szlovákia - ez a két ország, amelyik a legerősebb mértékben függőek vagyunk az orosz energiától - nem tudjuk az egyik percről a másikra megváltoztatni” - mondta Medgyessy, aki szerint egy darabig a németek is ezt képviselték.



Hogy Medgyessy Péter nem aktív részese a közéletnek, annak köszönhető, hogy a jó beszélgetések kielégítik, de nem keresi azt a lehetőséget, hogy ennél aktívabb legyen. Az ellenzéki szavazóknak azt üzente: „Kérjék számon az általuk megválasztott parlamenti képviselőktől, hogy mondják el, mit gondolnak a világról, nem mondjanak le arról, hogy képviselik őket. Ne mondják azt, hogy »jó, akkor most nem megyek be a parlamentbe«, túl egyszerű megoldás ez.” De felvetette azt is, hogy gondolkodni kell a jövőről és nem szabad letargiában lenni, mert „rengeteg sok lehetőségek kínál az élet”.

