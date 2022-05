Ágyúval lőtte át a propagandaüzenetet az orosz szakadár milícia két ukrán faluba

Nem a gúnyolódó ukrán média, hanem a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség közölte az alanti harctéri videót.

"On this day, I'd like to wish everyone peace, health and happiness," says this LNR artillery commander before literally firing shells with May 9 cards at villages still held by Ukraine



Posted by Russian state-run RIA Novosti on Telegram pic.twitter.com/BTbaPbXvoI