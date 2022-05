Az ügyészség indítványozta Berki feltételezett dílerének letartóztatását

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség indítványozta K. István, vagyis Berki Krisztián feltételezett dílerének letartóztatását – írja a 24.hu. Berki Krisztiánt péntek reggel találtak holtan a IX. kerületi otthonában, ahol lapértesülések szerint kokaint és marihuánát is találtak a nyomozók. A rendőrség szerdán fogta el a dílert. A lakásán bruttó 50 gramm kokaint és marihuánát, valamint kábítószerrel szennyezett eszközöket, digitális adathordozókat és vagyonbiztosítás keretében két nagy értékű autót foglaltak le.

A Fővárosi Főügyészség szóvivője a 24.hu-nak azt mondta, több letartóztatási ok is fennáll a gyanúsított esetében, például a szökés-elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye, de a férfi esetében a bizonyítás megnehezítésétől is tartani lehet, ezért az ügyészség szerint csak a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazható vele szemben.