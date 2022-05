Védekezésre kényszerítették az ukránok az oroszokat a keleti front északi szektorában

Ukrán légelhárító harcjármű Szlovjanszk, a keleti front egyik kulcsfontosságú városa, az orosz offenzíva egyik fő célpontja közelében. Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

Súlyos csapást mértek az ukránok az orosz hadseregre Harkivnál, kétségessé téve a nagy donbászi orosz offenzíva sikerét. A második legnagyobb ukrán város, Harkiv felmentésével védekezésre késztették az oroszokat a keleti arcvonal északi szektorában, jelentős erőket vonva el az egyik legfontosabb orosz csapásiránytól. A harkivi front megerősítésére ugyanis az izjumi zsebből kell erőket elvonniuk az oroszoknak, pedig ez volna átkaroló hadműveletük északi kiindulási pontja. Az oroszok az elmúlt három hétben látványosan arra készültek, hogy északról Izjumból, délről pedig Popasznából kitörve kerítsék be a luhanszki frontot tartó ukrán erőket, akiket közben Szeverodoneck térségében is folyamatosan támadtak.

A szeverodonecki fronton is komoly csapást mértek az ukránok az orosz tervekre, amikor Bilohorivka közelében május 10-én megakadályozták az orosz csapatok átkelését az Északi-Donyec folyón. Az oroszok itt pontonhidat építettek, és egy kisebb erőt sikerült is átdobniuk, de az ukránoknak sikerült megsemmisíteniük a pontont, elvágva ezzel a folyó túlpartjára átdobott orosz csapatokat a főerőktől. A híd felrobbantásáról élménydús beszámolót írt egy ukrán hadmérnök, aki állítása szerint kulcsszerepet játszott az akcióban*. Hogy ténylegesen mekkora szerepet játszott benne, azt innen persze nehéz megítélni, annyi azonban biztos, hogy az ukrán erők május 10-én tüzérségi csapással semmisítették meg a hidat, majd számolták fel az így csapdába esett orosz erőket.

Az április 18-án indult keleti offenzíva során eddig tehát lényegi eredményt csak az ukrán erők értek el, ahol az elmúlt napokban sikeresen szorították vissza a város környékéről az orosz erőket. Ezzel nem csupán a város ostromgyűrűbe zárását akadályozták meg, de lényegében fel is mentették, az orosz tüzérség már nem tudja bombázni a települést. Szerdán a háború kezdete óta tán a legnyugodtabb napjukat élhették át a harkiviak. Az ukránok ráadásul keleti irányban még ennél is jobban visszaszorították az oroszokat, így tüzérségük lassan már képes fenyegetni az izjumi zsebben harcoló orosz erők egyik fő utánpótlási útvonalát is. Márpedig a kijevi csata már bizonyította, hogy az ilyen utánpótlási útvonalak támadása a teljes front összeomlását eredményezheti, azt a csatát az ukránok az orosz alakulatok kiéheztetésével nyerték meg.

Az oroszok fő támadási irányukban sem értek el sikereket. Izjumnál, ahol március óta zajlik a háború egyik döntő ütközete, továbbra se tudnak áttörni. Az alapján, hogy mennyire szedett-vedett alakulataik harcolnak most itt - az ukrán vezérkar szerint hat orosz hadsereg mindenféle alakulatai sorakoztak itt fel, ami arra utal, hogy ezek feltöltetlen, vagy ad hoc összetákolt egységek -, nem is várható áttörés. Szeverodoneck körülzárásával is már hetek óta próbálkoznak hiába, az ukránok Rubizsnében, Liszicsanszkban, Builohorivkában, Orihovéban is tartják magukat. A luhanszki front déli szegmensében, Popasznánál értek csak el apróbb részsikert, azt a várost sikerült bevenniük, de tekintettel arra, hogy ez az egyik fő csapásirányuk, az eredmény elhanyagolható. Áttörést egyelőre a donecki fronton se sikerült elérniük.

Ahogy egyelőre Mariupolban se sikerült még felszámolniuk az ukrán erőket, amiket amúgy már március 4-én körbezártak. Igaz, itt az Azovsztal acélgyár területére visszaszorult ukrán védők egyetlen reménye már csak az, ha fogolycserével szabadulhatnak. Itt amúgy az orosz erők már átadták a város ellenőrzését az ún. donyecki népköztársaság alakulatainak, és a bő két hónapos ostromban megtépázott alakulataikat átvezényelték a donyecki frontra. Hogy ezek a komoly veszteségeket szenvedett alakulatok mennyiben számítanak erősítésnek, az erősen kérdéses.

A másodlagos, délnyugati fronton az orosz erők teljesen passzívvá váltak, lényegében csak tüzérséggel kötik le az ukrán erőket, megakadályozva, hogy azok ellentámadást indíthassanak Herszon felszabadítására. Szerdán az oroszok igyekeztek javítani harcászati pozíciójukon két, a mikolajivi megyehatárhoz közeli település feletti ellenőrzés megszerzésével, amely akár egy Mikolajiv városa ellen irányuló támadó művelet előkészítése is lehet. Ezek a műveletek, ahogy a Kígyó-szigeti orosz garizon megerősítése is inkább célozhatja az ukrán erők lekötését azzal, hogy továbbra is fenyegetik Odesza városát. (Via ISW)

*Pontosítás: Cikkünk eredeti változatához képest jeleztük, hogy "Makszim" állításait függetlenül nem tudjuk megerősíteni.