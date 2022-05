Elutazott a tádzsik elnök Putyinnal találkozni, zavargások törtek ki

Egyelőre igen töredékesek és így meg nem erősítettek az információk, de úgy tűnik, zavargások törtek ki Tádzsikisztán Gorno-Badakshan nevű autonóm régiójában. Az események azután indultak, hogy Emomali Rahmon, a kis közép-ázsiai országot 1994 óta irányító diktátor-elnök elutazott a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének jubileumi ülésére, hogy többek között Vlagymir Putyinnal tárgyaljon - derül ki az Unian nevű ukrán hírügynökség Telegram-csatornájának anyagából. Ezt a néha keleti NATO-nak is becézett katonai védelmi szervezetet 6 utódállam alapította a Szovjetunió felbomlása után és Moszkvában van a katonai parancsnoksága.



A meg nem erősített hírek szerint az autonóm régióban élő, pamiri kisebbséghez tartozók csaptak összes a rendfenntartókkal. A pamirik 350 ezres, muszlim vallású népcsoport, amelynek valamivel kevesebb, mint a fele él Tádzsikisztánban, a többiek Afganisztán és Nyugat-Kína területén élnek.

Protests break out in Khorugh, Tajikistan while Tajik leader attends CSTO summit in Moscow #Tajikistan pic.twitter.com/pRkwhkKhNe

Korábban Tádzsikisztánban megugrottak az élelmiszerárak, a nemzeti valuta pedig erősen leértékelődött. Oroszországban sok tádzsik vendégmunkás dolgozik, de a háború és az ebből eredő gazdasági válság miatt sokan kényszerültek arra, hogy állás híján hazatérjenek, ami szintén növeli a társadalmi feszültségeket.



Tajik government is sending military reinforcements to crack down on protests by the Pamiri minority pic.twitter.com/1pGXRmspHT