Washington Post: Amerika orbánizálódása

A világ egyik legismertebb lapja napi hírlevelében háromrészes sorozatot szentel annak a kérdésnek, hogy a magyar miniszterelnöknek milyen hatása van az amerikai politikai életre.

Az első részben felidézik, hogy Orbán hogyan hirdetett 2018-ban háborút Tusványoson az "1968-as elit" és azon keresztül a liberális európai status quo ellen. Mint írják, Orbán már 2010 óta fejlesztgette otthon az illiberális demokrácia receptjét, de ekkor jött el az ideje, hogy modelljét exportálni is kezdje.

A következő évi EP-választáson pedig ugyan valóban nem szerepeltek jól a mainstream pártok a kontinensen, de ennek haszonélvezői nem az Orbán által remélt nacionalista pártok lettek. Ugyanakkor Orbán hatását nem csak az EU-n belül érezni: a Washington Post összeállítása szerint miniszterelnöksége és a Fidesz inspirációs forrás lett az amerikai konzervatívok, így például Stephen Bannon számára, aki Trump előtti Trumpnak nevezte Orbán nacionalista agendáját.

Az elmúlt években számos amerikai konzervatív járt Budapesten különféle programok keretében, a héten pedig itt fog zajlani az amerikai jobboldal konferenciája, a CPAC, melyen republikánus politikusok és influenszerek mellett Orbán és emberei is felszólalnak majd. Az Orbán Viktorért közismerten lelkesedő Tucker Carlson online jelentkezik majd be. Mint a lap felidézi, Carlson is ismert terjesztője a népességcsere nevű összeesküvés-elméletnek, melynek lényege, hogy létezik egy politikai szándék, hogy bevándorlókkal szorítsák ki a korábban ott élő embereket a nyugati országokban. Orbán miniszterelnöki beköszönő beszédében szintén megidézte ezt a szélsőjobboldali körökben népszerű összeesküvés-elméletet.

Ez az elmélet inspirálta a napokban a buffalói tömeggyilkost is, és mint a lap megjegyzi, az egykor a nyugati politikai színterek szélén felbukkanó elképzelés mára a jobboldali mainstream része lett: az Egyesült Államokban 10-ből 3 amerikai hisz abban, hogy azért hoznak bevándorlókat az országba, hogy az ott született amerikaiak elveszítsék politikai és kulturális befolyásukat.

A lap kitér arra is, hogy Orbán hogyan állította be egzisztenciális fenyegetésként a 2015-ös menekültválságot, ezzel megerősítve saját szerepét az európai szélsőjobbon belül is, és hogy már 2019 óta hogyan beszél a tervezett népességcsere ötletéről, mely mögött az egyik fő erőként Soros Györgyöt nevezi meg.

A cikk felidézi még, hogy Orbán hogyan foglalta el a magyar civil intézményeket, hogyan szorította vissza a független sajtót, vagy hogy hogyan szorítottak ki innen egy egyetemet, csak azért, mert Soros alapította.

A Washington Post szerint az amerikai jobboldaliaknak Magyarország a kultúrháborúban elérhető győzelem lehetőségét mutatja fel, egyben pedig cselekvési tervet is: az ohiói választáson induló J.D. Vance például már azzal kampányol, hogy a társadalmi egyenlőséget hirdető Ford Alapítvány vagyonát zárolni kell majd. Korábban beszélt arról is, hogy ha Trump ismét nyer 2024-ben, akkor át kell venni az irányítást az intézmények, például az egyetemek fölött.