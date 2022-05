8000 ember kaphatott hamis oltási igazolványt Romániában

Összesen öt házkutatást tartottak a román hatóságok egy bűnszervezeti hálózat utáni nyomozásban. A szervezeten keresztül 8000 ember kaphatott hamis oltási igazolványt Temes megyében – írja a Transtelex. A házkutatások során számítógépeket, mobiltelefonokat, memóriakártyákat és több merevlemezt is lefoglaltak.

Oltáshoz előkészített, a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyaggal, a Comirnaty-vakcinával töltött fecskendők Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban kialakított oltóponton 2022. május 17-én. Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

A hatóságok szerint 2021 és 2022 között a bűnszervezet tagjai 300-400 eurót kaphattak egy-egy hamis okmányért cserébe. A munkájukat egészségügyi alkalmazottak segítették.

A hamis igazolványokat könnyen be lehetett szerezni: az adatokat a hálózat valamely tagjához kellett eljuttatni, két héten belül pedig már kézhez is kaphatták az igazolásokat, az adatokat pedig felvitték a Közegészségügyi Hatóság (DSP) rendszerébe is.

A rendőrség eddig kb. 8000 embert azonosított, akik éltek a lehetőséggel.