Az esküdtszék szerint is megölte a férjét a „Hogyan öld meg a férjed” írója

Portland város esküdtszéke bűnösnek találta Nancy Crampton Brophyt, a How To Murder Your Husband/Hogyan öld meg a férjed című blog íróját. Brophy négy évvel ezelőtt ölte meg a férjét.

Daniel Brophy, a 63 éves áldozat szakács volt, 2018 június 2-án az az Oregon Culinary Institute-ba ment dolgozni. Ott lőtték le az iskola egyik tantermében. Most már az esküdtszék is úgy gondolja, hogy a felesége volt a gyilkosa.

Nancy Crampton Brophy Fotó: HANDOUT/AFP

A nő blogja egyébként a nem kívánt házastárs meggyilkolásának módszereit és motivációit tárgyalta. Egy biztonsági kamera felvételén látni, hogy a gyilkosság idején a kisbusza ott parkolt a szakácsiskola közelében.



A 71 éves írónő nehezen tudta fizetni a jelzáloghitelét, de több életbiztosítása is volt, amelyek összesen 1,4 millió dollárt fizettek volna férje halála esetén. Vallomásában ezzel kapcsolatban azt mondta: „Jobban járok anyagilag, ha Dan él, mint ha Dan halott. Hol van itt a motiváció? Egy szerkesztő nevetne, és azt mondaná: »Keményebben kellene dolgoznod ezen a sztorin«”.

Crampton Brophyt 2018 szeptemberében tartóztatták le, azóta előzetesben van. Büntetéséről június 13-án döntenek majd. (Guardian)