Meghalt Andy Fletcher, a Depeche Mode billentyűse

60 éves korában meghalt Andy Fletcher, a Depeche Mode alapító billentyűse.

„Megdöbbentünk és elsöprő szomorúság tölt el kedves barátunk, családtagunk és zenekartársunk, Andy »Fletch« Fletcher korai halála miatt” – írja az együttes a közösségi oldalain. „Fletch-nek igazi aranyszíve volt, és mindig ott volt, amikor támogatásra, élénk beszélgetésre, jót nevetésre vagy egy hideg sörre volt szükség” – írják, azt kérve, tartsák tiszteletben a családja magánélét ebben a nehéz időszakban.”

Fletcher 1961-ben született az angliai Nottinghamben, de gyerekkorában Basildonba költözött. Ott ismerkedett meg a Depeche Mode leendő alapító tagjával, Vince Clarke-kal. Az 1970-es évek végén Clarke-kal No Romance In China néven zenekart alapított, és miután találkoztak Martin Gore-ral, egy másik triót alkottak, Composition Of Sound néven. 1980-ban Dave Gahan csatlakozott a csoporthoz, és megváltoztatták a nevüket Depeche Mode-ra.

Andy Fletcher 2017. június 11-én Hannoverben. Fotó: Andre Havergo/Geisler-Fotopress/dpa via AFP

Bár Clarke elhagyta a bandát a Speak And Spell debütáló albumának 1981-es megjelenése után, Fletcher továbbra is aktív tag maradt, és billentyűs hangszereken játszott az egész karrierjük során. Martin és Gore mellett 17 albumot adott ki a Depeche Mode-dal, ezek közül a legutóbbi a 2017-es Spirit volt. 2020-ban bekerült a Rock And Roll Hall of Fame-be. A legutóbbi hír róla az volt, hogy áprilisban eltörte a csuklóját, miközben Barcelonában nyaralt.

