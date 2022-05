67 éves korában váratlanul meghalt Ray Liotta amerikai színész, akinek a karrierje Martin Scorsese klasszikusának, a Nagymenőknek a főszerepével ért csúcsra.

Ray Liotta tavaly decemberben New Yorkban. Fotó: Jamie McCarthy/Getty Images for Deadline/AFP

A Deadline értesülései szerint Liotta álmában halt meg a Dominikai Köztársaságban, ahol épp a Dangerous Waters című filmet forgatta. Liottát a lánya, Karsen és a menyasszonya, Jacy Nittolo gyászolja.

Liotta a Nagymenők után nem tudott hasonlóan nagy produkcióban főszerepet kapni, de időről időre felbukkant olyan sikeres filmekben mellékszereplőként, mint a Copland vagy a Hannibal.

Ray Liotta az 1990-es Nagymenőkben Fotó: Warner Bros/Collection Christophel via AFP

A közelmúltban a karriere újra felívelt a The Many Saints of Newark, a Marriage Story és a No Sudden Move című filmeknek köszönhetően. Legutóbb Elizabeth Banks filmjében, a Cocaine Bearben dolgozott, ami várhatóan jövőre jelenik meg. (Deadline)