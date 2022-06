Gyönyörű napsütés és heveny zivatarok is lesznek a hosszú hétvégén

Napsütésre és zivatarokra is készülni kell az ünnepi hosszú hétvégén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből.

Péntek

Sok lesz a napsütés, de a délnyugati megyékben délelőtt előfordulhat egy-egy zápor. Estefelé a nyugati megyékben egyre több gomolyfelhő képződik, és a Dunántúlon már többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, amit felhőszakadás kísérhet. A leghidegebb órákban általában 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi völgyekben pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű.

Szombat

Egy nyugat felől átvonuló felhőzetből „kiterjedt zivatartevékenység” várható, felhőszakadások is lehetnek. A csapadékzóna mögött többnyire gomolyfelhős, napos idő valószínű, délután már inkább csak a keleti tájakon eshet. A szél megélénkül, zivatarok környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 14 és 19, délután 24 és 31 fok között alakul.

Pünkösdvasárnap

Általában napos időre lehet számítani. A nyugati országrészben estefelé már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A minimumok általában 14 és 18 fok között alakulnak, de az északi völgyekben 10-13 fokot is mérhetnek. A nappali csúcsértékek 25 és 30 fok között valószínűek.

Zivatarfelhők Nagykanizsa felett 2019. július 7-én. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Pünkösdhétfő

Az ország keleti felében többnyire napos, csapadékmentes idő várható, de a Dunántúlon több felhő ígérkezik, amiből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 12-17 fok valószínű, de az északi völgyekben 8-11 fok is lehet. A csúcsértékek 24 és 29 fok között várhatók. (OMSZ via MTI)