Gabonája elrablásával vádolja Oroszországot Ukrajna

A tengerentúlra küld gabonát Ukrajna megszállt részéről Oroszország, ismerték el a minap a megszállt területek oroszok által kinevezett hivatalnokai, megerősítve az ukrán illetékesek vádjait, melyek szerint Oroszország mintegy hatszázezer tonna gabonát rabolt el a megszállt területekről, aminek egy részét exportálta is. Oroszország hivatalosan tagadja, hogy ellopta volna a gabonát, bár arról a hivatalos propagandában is beszámoltak, amikor az azovi kikötők újranyitása és a tenger aknamentesítése után gabonaszállító hajók indultak útnak Törökország felé orosz haditengerészeti kísérettel. Márpedig ezek a hajók kizárólag ukrán gabonát szállíthattak.

A Planet Labs 2022. június 7-én készült műholdfelvétele Mikolajiv kikötőjéről. A kép közepén az elszenesedett romok helyén egykor egy gabonasiló volt, amit az orosz tüzérség bombázott le. Fotó: -/AFP

Május 14-én az amerikai kormány 14 országnak is figyelmeztetést küldött arról, hogy az orosz teherhajók lopott ukrán gabonát szállíthatnak nekik. Most Jevgenyij Balickij, Zaporizszsja megye megszállt részének kollaboráns vezetője is azt állította, hogy gabonával megpakolt tehervonatok indultak a 2014-ben annektált Krímbe, ahonnan majd a Közel-Keletre szállítják a megszállt területekről zabrált gabonát. Azt is állította, hogy a legfőbb partnerük a szállításban Törökország. A krími megszálló hatóságok szóvivője, Oleg Krjucskov is megerősítette, hogy 11 vagonnyi gabona érkezett Melitopolból a Krímbe.

Szerdán egy ukrán újságíró meg is vádolta a gabona elrablásával Oroszországot Szergej Lavrov orosz külügyminiszter törökországi sajtótájékoztatóján. Lavrov azzal vágott vissza, hogy az ukránoknak mindig csak a lopáson jár az eszük, ezért másról is csak ezt tudják feltételezni. Közben az orosz állami propaganda és a donyecki szakadárok maguk számoltak be arról, hogy Mariupol városából több száz tonna hengerelt acélt szállítottak Oroszországba.

Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabonatermelője, de a háború miatt most nem tudja exportálni a terményt. Az orosz flotta blokád alatt tartja az ukrán kikötőket. Az ukrán termény kiesése globálisan is gabonaválságot okozhat, közvetve másfél milliárd ember életét fenyegeti a helyzet. Ezért az elmúlt hetekben komoly diplomáciai egyeztetések kezdődtek annak érdekében, hogy Ukrajna exportálhassa gabonáját. Oroszország ezek során Ukrajnát vádolja a helyzetért, mondván, az ukránok nem hajlandók felszedni a tengeri aknazárat - amit az orosz flotta távoltartására építettek ki, hogy az ne tudja Odeszát és Mikolajivot bombázni. (Via BBC)