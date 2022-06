Nem lesz ma optimális strandidő

AZ OMSZ előrejelzése szerint ma a Dunántúlon számíthatunk a több és vastagabb felhőre, amely ott borongós időt is okozhat, keletebbre viszont gomolyfelhős idő valószínű, de emellett több órára kisüthet a nap.

"Többfelé, illetve több alkalommal is kialakulhatnak záporok, zivatarok, a felhősebb nyugati részeken inkább eső lesz a jellemző. A zivatarokat jellemzően felhőszakadás kísérheti. Az északi szél a Nyugat-Dunántúlon megerősödik, sőt Sopron környékén viharos lökések is lehetnek, emellett a zivatarokat is kísérheti átmeneti szélerősödés" - közölte az OMSZ.

Kerékpáros halad a hirtelen jött felhőszakadás miatt vízzel borított XIX. kerületi Ady Endre úton 2019. május 29-én. Fotó: Mihádák Zoltán/MTI/MTVA

A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 19 és 25, a Dunától keletre általában 26 és 32 fok között várható. A tartósan borongós, csapadékos részeken lesz a leghűvösebb. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő.