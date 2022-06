Jó, hát akkor ma is esni fog

Senkit se tévesszen meg a délelőtti napsütés, a csütörtökihez hasonlóan ma is több helyen lehet eső, zápor, zivatar, az Időkép előrejelzése szerint a hevesebb gócokban felhőszakadás és jégeső is várható, de még széllökések is. Napközben 22-32 fok várható, ismét a Dunától keletre lesz melegebb.

Szombaton már jobb lesz az idő sok napsütéssel, de a középső és keleti országrészekben még kialakulhatnak záporok, zivatarok, az északias szél pedig országszerte erős lesz. 25-30 fok várható. Hasonló idő lesz vasárnap is, kevesebb csapadékkal.

A legközelebbi hidegfront kedden érkezik, akkor már csak 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet.