Kiderült, miért lepték el apró pingvindögök százai Észak-Új-Zélandot: mindannyian éhen haltak

Sokkoló jelenség hozza zavarba Új-Zéland északi szigetének lakóit május óta: a hullámok kék pingvinek hulláinak százait mossák a partra hetek óta. A maori nyelven kororának nevezett kék pingvin a világ legkisebb pingvinfaja: másfél-két arasznyira és egykilósra nő meg.



Legutóbb a múlt héten találtak egyetlen strandon 183 döglött példányt. Környezetvédelmi szakértők szerint az utóbbi hetekben összesen 500 és 1000 közötti számban gyűjtöttek össze döglött kis pingvineket.

Az értetlen lakosok több elméletet állítottak fel a titokzatos járványtól a konkurenciát irtó gyilkos halászokig, de a valóság sokkal ijesztőbb.

Amikor megvizsgáltak néhány elhullott állatot, méreganyagok vagy kórokozók után kutatva, az derült ki, hogy a pingvinek annyira alultápláltak voltak, hogy szó szerint halálra éhezhettek. Az itteni egészséges, felnőtt kék pingvineknek 800-1000 grammosnak kellene lenniük, de a partra vetett példányok csak 40-50 dekát nyomtak. Egyáltalán nem találtak bennük zsírréteget, sőt, már az izomzatuk nagy része is felszívódott. Szakértők szerint annyira lesoványodtak, hogy ebben az állapotban már merülni - és így vadászni - is képtelenek voltak.

Az új-zélandi hatóságok szerint a problémát itt nem a túlhalászás, hanem a felmelegedés okozza: az adatok szerint ezen a környéken egymás után a hatodik évben dőlt meg a tengervíz hőmérsékleti rekordja. A törpepingvinek fő táplálékát jelentő apró halak a nekik ideális hőmérsékletű vízrétegben tartózkodnak, ami a melegedés miatt mélyebbre kerül. A pingvinek viszont csak 20-30 méteres mélységig képesek lebukni.

Hi @docgovtnz, 3 dead blue penguins on 90 mile beach today, about 12km north of #Ahipara. All within a 100m stretch of each other. Run over by cars? Or victims of a certain fishing method? #NewZealand #Aotearoa #Wildlife #Penguins@nzherald @NZStuff @Breakfaston1 pic.twitter.com/isuo4OV1Yk