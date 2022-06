Amber Heard fél attól, hogy Johnny Depp újra beperelheti, ha valaha még beszél a kapcsolatukról

Amber Heard az őt Johnny Depp rágalmazásáért elmarasztaló ítélet után először az NBC News tévécsatornának adott interjút, melyet több részben sugároztak. A szerdai részben elmondta: attól tart, hogy további perekre számíthat volt férje részéről, ha továbbra is beszél a kapcsolatukról. Az interjúba Heard azt mondta, hogy „fél” beszélni. Arra a kérdésre, hogy ideges-e amiatt, hogy mit mondhat az ítélet után, azt mondta: „Természetesen. Magától értetődőnek vettem a jogom ahhoz, hogy beszéljek.”

Amber Heardnek ez volt az első, az őt elmarasztaló ítélet után adott interjúja. Fotó: NBC News

További lehetséges perekkel kapcsolatban azt mondta: „Félek, hogy bármit is teszek, bármit is mondok, vagy bárhogyan mondom - minden lépés, amit teszek, újabb lehetőséget ad az ilyen elhallgattatásra, amire, gondolom, egy rágalmazási per hivatott. (...) Ez arra való, hogy elvegye a hangodat.”



Heard kitartott amellett, hogy a per középpontjában álló 2018-as véleménycikke a per kimenetele ellenére sem kifejezetten Deppről szólt. (A Washington Postban megjelent esszében Heard azt írta, hogy „a családon belüli erőszakot képviselő közszereplővé” vált, de Deppet soha nem említette név szerint. Úgy fogalmazott az interjúban: a cikkben „kölcsönadtam a hangomat egy nagyobb kulturális diskurzushoz, amit akkoriban folytattunk”. Azt állítja, fontos volt számára, hogy ne róla szóljon”, és ezért ügyvédekkel nézette át a véleménycikk összes vázlatát.

Azt is megkérdezte tőle Savannah Guthrie riporter, az volt-e a célja a cikkel, hogy Depp-pet „eltöröljék. Heard azt válaszsolta: „Természetesen nem. Persze, hogy nem. Nem róla volt szó.”

Guthrie arra is rákérdezett, hogy valóban igaz-e, amit a bíróságon mondott, hogy még mindig „szereti Johnnyt”, a színésznő azt mondta: „Igen.”

Arról is beszélt, hogy a jövőben örökbefogadott gyereke nevelésére koncentrál majd.