Előbb jön egy kis eső, a hétvégén viszont lehet strandolni

Csütörtökön napközben még sok napsütés lesz, estétől viszont jön a hidegfront, egyre több helyen lesz zápor, zivatar, a Dunántúlon felhőszakadás, jégeső is lehet, és az Időkép előrejelzése szerint simán előfordulhat viharos szél is. Napközben ennek ellenére 28-33 fok is lehet.

Pénteken már nem lesz ennyire jó idő, de csak pár fokkal lesz hűvösebb, a hidegfront elvonulása után felhős-napos, többfelé szeles időre lehet majd számítani. Egy-egy gyengébb zivatar lehet még keleten és az Alföldön, és a szél is élénkebb lehet.

A hétvégén pedig nagyon nyár lesz, szombaton még az elviselhetőbb 25-30 fokos maximumokkal, vasárnap viszont 29-34 fokos strandidővel. Hétfőn még ennél is melegebb lesz, aznap simán mérhetünk majd 36 fokot is.