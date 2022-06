Meghalt Szlovákia leghírhedtebb sorozatgyilkosa

Kedden meghalt Szlovákia leghírhedtebb, legkegyetlenebb sorozatgyilkosa, Ondrej Rigo, aki nyolc nővel és egy kamasz fiúval végzett 1990 és 1992 között. Rigo 66 éves volt, a trencsényi börtönben halt meg, halálának pontos okát nem közölték a hatóságok.

Rigo 1955-ben született Mordán. Nehéz körülmények között nőtt fel, gyerekkorában a javítóintézetet és az árvaházat is megjárta. Felnőttként is többször meggyűlt a baja a törvénnyel, az első gyilkossága előtt már 11 alkalommal ítélték el, leginkább betöréses lopások miatt. Az első gyilkosságát is egy félresikerült betörés közben követhette el Münchenben 1990 júniusában, amikor a 40 éves Helena S. rajtakapta a lakásában matató férfit. Rigo agyonverte az asszonyt, a gyilkosságtól viszont az őt később vizsgáló törvényszéki pszichológus szerint szexuálisan is izgalomba jött, és közösült áldozata holttestével.

Rigo annyira rákapott a gyilkosságra, hogy egy hónappal később újra ölt, majd ezt 1992 márciusáig pár havonta megismételte. Általában egyedülálló nőket támadott meg kora hajnalban a lakásukban, ahová az erkélyen vagy egy ablakon keresztül mászott be. Az alvó nőket valamilyen tárggyal agyonverte, a testüket a lepedővel letakarta, majd a holttesteket megerőszakolta. Rigo zoknis gyilkos néven is ismert, mert a betörései és gyilkosságai közben zoknit húzott a kezére. A gyilkosság után általában elszívott pár cigit az áldozata lakásában, hátrahagyva a csikkeket, majd el is lopott ezt-azt.

Két év leforgása alatt 9 embert gyilkolt meg Münchenben, Amszterdamban és Pozsonyban, nyolc nőt és az egyik nő kiskamasz fiát, aki anyjával egy ágyban aludt.

Ondrej Rigo

Rigo támadásainak egy túlélője volt, egy pozsonyi nő, aki felébredt a támadás közben, majd sikerült addig birkóznia a férfival, míg az inkább elmenekült a lakásából. Ezután viszont Rigo még három gyilkosságot elkövetett, mielőtt elkapták.

Annak ellenére, hogy DNS-minták és más bizonyítékok is a gyilkosságokhoz kötötték, Rigo sosem ismerte be a bűneit, az elsőfokú ítélet ellen fellebbezett is, mondván, hogy ő ártatlan, bár ennek bizonyítására semmit nem hozott fel. A tárgyalása alatt készült pszichológiai értékelés szerint Rigo skizoid személyiségzavaros antiszociális pszichopata volt. Az elmúlt években állítólag szívproblémái voltak, kórházi kezelésre is szorult. (Parameter.sk)