Korlátozzák a litvánok a Kalinyingrádba tartó orosz áruforgalmat

A litván hatóságok szombat óta nem engedik át a területükön az EU által szankcionált árukat a kalinyingrádi orosz exklávéba. Az uniós szankciós listán a szén, a fémek, az építőanyagok és a fejlett technológia szerepel, és Anton Alihanov kalinyingrádi kormányzó szerint a tilalom a Kalinyingrád által importált termékek mintegy 50 százalékát érinti.

A blokád hírét a litván állami vasúttársaság teherszállító részlege is megerősítette, miután tisztázták az uniós szankciós szabályokat. Kalinyingrád kormányzója arra kérte az embereket, hogy ne kezdjenek pánikvásárlásba. Azzal biztatta őket, hogy két hajó már most is szállít árut Kalinyingrád és Szentpétervár között, és az év végéig további hét áll szolgálatba.

A területet, ahol Oroszország balti-tengeri flottája állomásozik, 1945 áprilisában foglalta el a Vörös Hadsereg a náci Németországtól, majd a Szovjetunióhoz került. (Reuters)