A Balaton-felvidék felfedezése e-bike-kal

A Balaton Bike Tour (BBT) szervezett túráival a Balaton-felvidék legszebb, eddig akár ismeretlen tájait barangolhatjuk be. Léteznek ugyanis a Balatontól kissé eltávolodó, de annál izgalmasabb és felfedezésre váró útvonalak.

A BalatonBike365 program kitáblázott útvonalhálózata, mintegy 800 km olyan kerékpározható utat jelöl, amelyet kis forgalmú közutak, forgalommentes mezőgazdasági-, erdészeti-, és dűlőutak hálózata alkot.

A természeti adottságok révén ahhoz, hogy ezek az élmények mindenki által megtapasztalhatóak legyenek, az ebike lehet a megoldás.

A túrák több szempontból kínálnak élményt a résztvevőknek: először is a testedzés örömét, hiszen egy túra során kellemesen elfáradhatunk barátaink, szeretteink társaságában, mindemellett pedig a látnivalók gazdagsága – műemlékek, természeti kincsek, eldugott települések, természetes források – senkinek sem fog csalódást okozni.

Lássuk, honnan indulhatunk és melyek ezek a túrák!

Fotó: SZABO MIKLOS/Copyright-SZABO MIKLOS

Balatonfüred

A település és környéke, mind a természeti adottságok, mind a kulturális örökség terén szinte kimeríthetetlen gazdagsággal bír.



Balaton-felvidék legszebb útjain

közepes nehézségű túra



Élményekben gazdag e-bike túra a Balaton-felvidéken, egy olyan perspektívából, amelyből kevesen láthatják.

Bicikliúton haladva, hamar átgurulunk a város határán és átadhatjuk magunkat a patakmenti, erdőkkel és rétekkel tarkított utaknak. A Kis- és Nagy-Gella csúcsok mellett elhaladva egészen Zádor-váráig kapaszkodhatunk, ahol megcsodálhatjuk a fantasztikus Pécselyi-medence panorámáját. Innen Pécselyig gurulunk tovább és Zádorkút vizével frissítjük fel magunkat. Ezután változatos terepeken – közúton, erdőben, dombokon – végig haladva érünk be újra Balatonfüredre.

Tihany kincsei

könnyű túra

Balatonfüredről induló, igazi közös program, a család minden tagjának: alig több mint 20 km laza tekerés, könnyű terepen, amely során megismerkedhetünk a Belső-tó minden titkával, ellátogatunk az Őrtorony-kilátóba, majd a romantikus Sajkod mellett elhaladva az Apáti templomhoz érkezünk meg. Megmutatjuk azt a dombot, ahonnan annak idején a gardákat kisérték nyomon a település halászai.

Fotó: SZABO MIKLOS/Copyright-SZABO MIKLOS

Kilátóról kilátóra kihívás túra

közepes-nehéz túra

A legszebb balatoni panorámákért bizony bele kell tenni a túrába az energiákat! Egy izzasztó, kihívásokkal teli tekerés ez elektromos biciklivel, melyért cserébe csodás magaslatokról tekinthetünk a tóra. Az első etapban a Belső-tavat, a Levendulást és az Őrtorony-kilátót vesszük célba, majd a félsziget nyugati oldalán legurulva Balatonfüred felé vesszük az irányt és a Jókai-kilátóba megyünk fel. Tovább haladás ezután észak felé és a Recsek-hegyen a Noszlopy Gáspár-kilátóból túránk legmagasabb pontjáról tekintünk körbe, innen 360 fokban csak fák vesznek körül bennünket. A leereszkedés után a Király-kúti forrás mellett pihenünk meg az erdőben és nyerünk új energiákat. A túra utolsó magaslata a Csákány-hegyi kilátó lesz, melyet aztán Paloznak és Csopak pincéi és borászatai koronáznak meg az út végén.



Szentantalfa



A Nivegy-völgy központi elhelyezkedésű települése, a völgyre jellemző kevésbé turistás jegyekkel. Így például több az „őslakos” és a borászat mint a környéken bárhol.



Fotó: SZABO MIKLOS/Copyright-SZABO MIKLOS

Az elfeledett tanúhegy: a Haláp

nehéz túra

Ha igazán aktív kihívásra vágysz és úgy érzed, hogy egy hosszú és izzasztó kaland után emelkedik meg az endorfin-szinted, akkor ez a te túrád lesz! Szentantalfáról, a Dobosi Birtokról indulva, majd Balatoncsicsó és Balatonhenye mellett változatos útvonalakon haladunk. Szentbékkálla határában rövid időre megállunk az Árpád-kori Töttöskáli templomromnál, amely a XII-XIII. században épült. Szentbékkállát átszeljük, szőlők közepette haladunk tovább és egy meredek lejtő után érjük el Monostorapátit. A Monostorapáti-víztározót északról kerüljük és közben már egyre több tanúhegyet látunk. Ezután Hegyesd mellett elhaladva egy régi bányaúton tekerünk át Zalahalápra, ahol elérjük a Halápi-tanúhegyet, melynek csúcsáról majdnem az összes balatoni tanúhegy jól látszik, sőt a Somló és az Agár-tető is. Kékkúton ezután rövid pihenőt tartunk, ahol Theodora forrásából is ihatunk és Kővágóörs-Révfülöp-Balatonszepezd útvonalon keresztül Zánkán át érkezünk újra a Dobosi Birtokra.

Nivegy-völgyi panorámák

könnyű túra

Dombok, templomromok, panoráma – ez a felvidéki kerékpár túra igazán romantikusnak ígérkezik! A kirándulás első megállója a Szent-Balázs templomrom, ahonnan fantasztikus belátás nyílik a Nivegy-völgyre, Szentantalfa szőlőire és a Balatonra is. Utunkat a Dörgicsétől északra fekvő Halom-hegy felé folytatjuk. Megmásszuk a Kossuth-kilátót és gyönyörködünk az elénk táruló látványban: Balaton, tanúhegyek és a Bakony déli része, valamint az összes tanúhegy kicsiben. A Halom-hegyről egy erdei gurulást követően egy jó nagy mezőre érünk, aminek végén, mielőtt elérnénk a műutat lelassítunk és megnézzük a Kisfalud-dörgicsei pusztatemplom maradványait. Ezután Dörgicsén röviden megállunk a Szent Péter-dörgicsei kettőstemplom romjainál a kopjafák mellett, utána pedig a Boldogasszony dörgicsei templomromnál élvezzük a Balaton látképét az ódon falak tövében. Dörgicse után érkezünk vissza a kiindulópontra.



Veszprém



Veszprém a Közép-Dunántúl kiemelkedő városa, 2023-ban Európa kulturális fővárosa címet fogja viselni. A királynék városának is nevezik, hisz Szent István feleségének, Gizellának ez volt a legkedveltebb tartózkodási helye. Domborzata, történelme, látnivalóinak változatossága miatt igen kedvelt célpontja a belföldi turizmusnak.

A BBT túrái közül a következő Veszprémből indulót javasoljuk most nektek:



Tekeres-völgy csodái

könnyű túra

Város és terep kiváló kombinációja ez a remek bicikli túra. A történelmi utcákon, a belvárosban indul a kirándulás. A modern belváros látképei és a várnegyed után hamarosan a Séd-patak völgyére és a Bakonyra tekinthetünk. Ezt követően legurulunk az ország egyik leghangulatosabb sétaútjára, majd parányi hidak, ezeréves kolostorrom és árnyas ligetek által övezett patakpart mentén jutunk el a Betekints-völgyében található Kolostorok és Kertek helyszínre, ahol megpihenünk és egy forrásból megtöltjük kulacsainkat. A főúton áthaladva egy másik világba csöppenünk, a várost körülvevő természeti szépségeket egy könnyű terep úton közelítjük. A Tekeres-völgy remek lehetőség azoknak, akik csak most ismerkednek a terep kihívásokkal. A nemesvámosi Kerekes Völgykapu pihenőhöz érve már biztosan megéhezünk és a helyi alapanyagokból készült finomságok jól fognak esni.



A Balaton-felvidék változatos terepei egyedülálló kikapcsolódást ígérnek, az ebike segítségével, akár mindenkinek.