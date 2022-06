Belgium visszaadta Patrice Lumumba aranyfogát a meggyilkolt szabadsághős gyermekeinek

Patrice Lumumba gyermekei megkapták 1961-ben meggyilkolt édesapjuk egyetlen földi maradványát, egy aranyfogat. A fogat a belga külügyminisztérium ceremoniális fogadásainak helyszínén, a brüsszeli Egmont palotában egy világoskék dobozban adták át Lumumba leszármazottainak.

Gyászszertartás Patrice Lumumba, a független kongói köztársaság első miniszterelnökének tiszteletére a brüsszeli Egmont palotában, ahol a belga kormány visszaszolgáltatta családjának a meggyilkolt politikus egyetlen földi maradványát, egy aranyfogat. Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu Agency via AFP

Patrice Lumumba a kolonializmus elleni afrikai küzdelem meghatározó alakja, a most Kongói Demokratikus Köztársaságnak nevezett Kongói Köztársaság első miniszterelnöke volt, akivel 1961-ben szeparatista harcosok és belga zsoldosok végeztek. Gyilkosai a holttestét savban oldották fel, de néhány fogát emlékként megtartották. A most visszaszolgáltatott aranytöméses fogról úgy vélik, az egyetlen földi maradványa lehet. Lumumba fia, Roland Lumumba a múlt héten azt mondta, így már lezárhatják gyászukat.

A fog visszaszolgáltatása újabb jele annak, hogy Belgium elkezdett szembesülni kolonialista múltjával, és a szörnyűségekkel, amiket Afrikában elkövettek. Alexander de Croo belga miniszterelnök például elismerte, hogy országának "erkölcsi felelőssége" van Lumumba meggyilkolásában. "Ez a fájdalmas és kellemetlen igazság, de ki kell mondanunk. Egy embert a politikai meggyőződése, szavai, ideáljai miatt gyilkoltak meg" - mondta.

A történelmi szembenézésben amúgy még így is maradt tennivalójuk a belgáknak. Júniusban Fülöp belga király a Kongói Demokratikus Köztársaságba látogatván ugyan "sajnálatát" fejezte ki "a múlt sebei", az "egyenlőtlen viszonyon alapuló reszim" miatt, "mely már önmagában is igazolhatatlan volt, de még paternalizmus, diszkrimináció és rasszizmus is jellemezte", melyek "erőszakos cselekedetekbe és megalázásba" torkolltak. Formálisan azonban nem kért bocsánatot a belga gyarmati uralom ezen bűneiért.

Lumumba halálának körülményeire amúgy csak majd negyven évvel meggyilkolása után derült fény. Gerard Soete belga rendőrbiztos akkor vallotta be egy német dokumetumfilmes stábnak nyilatkozva, hogy 1961 januárjában ő darabolta fel és oldotta fel savban a meggyilkolt Lumumba holttestét. A stábnak két fogat is mutatott, amikről azt állította, hogy Lumumbáéi. Amikor aztán 2016-ban Soete lánya egy újságnak nyilatkozva bemutatott egy aranyfogat, azt Ludo de Witte belga tudós feljelentése alapján a rendőrök lefoglalták. (Via The Guardian)