Elkezdik az öt éven aluliak koronavírus elleni oltását Amerikában

Kedd óta az öt évnél fiatalabbak is kaphatnak koronavírus elleni oltást az Egyesült Államokban, miután a múlt héten az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság megadta erre az engedélyt.

A Moderna vakcináját a 6 hónapos és a 17 éves kor közöttiek kaphatják, a Pfizer vakcináját pedig a 6 hónapos és négy éves kor közöttiek.

Az öt éven felüliek eddig is kaphattak már oltást, de most már 17 millió öt éven aluli is megkaphatja a vakcinát. (CNN)