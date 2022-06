A Wörth-i tónál minden körülötted forog

Ha valaki nem tudja eldönteni, hogy városnézésre menne, tóparton üdülne, vagy óriásikat biciklizne, az nem határozatlan, csak még nem tudja, hogy Klagenfurt környékén a helye. Karintia fővárosát, Klagenfurt am Wörthersee-t egészen 2008-ig csak Klagenfurtként ismertük, de teljesen jogos, hogy belevették a névbe a Wörthi-tavat, hiszen itt körülötte forog minden.



Bár egész Ausztria tele van szebbnél szebb, kristálytiszta tavakkal, ez annyiban más, hogy ide nem annyira elbújni, mint inkább kikapcsolódni, sportolni, szórakozni, aktívkodni jönnek az emberek. Rengeteg vízi sportot lehet kipróbálni, vízisíelhetünk, szörfözhetünk, supozhatunk, motorcsónakozhatunk, este pedig bulizhatunk. Aki lassabb tempóra vágyik, simán elvonulhat a strandok környékén is, még jóga hotspot is van.

Klagenfurt a Wörthi-tó partján Fotó: Österreich Werbung:Michael Stabentheiner

A Wörth-i tó vize akár 28 fokosra is felmelegszik, de aki nem annyira vízi ember, a parton is rengeteg szórakozási lehetőséget talál. A Karintiai-tóvidék legnagyobb tava körül 500 km-es túraútvonalon bolyonghatunk, biciklizhetünk, vagy magáról a tóról, hajóról fedezhetjük fel a környéket. Elsőként érdemes magát Klagenfurtot bejárni: az óvárosban mindenképp menjünk fel a Szent Egyed plébániatemplom tornyába, innen fantasztikus a kilátás nemcsak az utcákra, de magára a Wörth-i tóra és a Karavankákra, az Ausztria és Szlovénia között fekvő csodaszép hegyvonulatra is. Igaz, 225 lépcsőt kell megmászni érte, de kihagyni tényleg kár lenne.

A városból a tó felé a Lend-csatorna mentén vezet a legrövidebb, egyben a leghangulatosabb út. Az első fontos látnivaló itt a Minimundus. Ahogy az a nevéből is kiderül, ez egy miniatűr világ, és a világ leghíresebb építményei, például a Fehér Ház vagy az Eiffel-torony 1:25 arányban lekicsinyített másolatait nézhetjük meg. Szintén a tó partján fekszik Gustav Mahler cseh-osztrák zeneszerző kunyhója, ahol 1900 és 1907 között dolgozott, és ami 1986 óta múzeumként, emlékhelyként működik.

Kerékpárral Klagenfurt am Wörthersee-ben Fotó: Franz Gerdl

A Lend-csatorna, a klagenfurti strand és a Minimundus között fekszik a 22 hektáros Europark, ahol nagyon sokféle szabadidős program várja a klagenfurtiakat és a turistákat. Lehet a szabadban sportolni és sakkozni is, kávézni, tollasozni, és itt van Karintia legnagyobb játszótere. Annyira szabadtéri itt minden, hogy a park szabadtéri múzeumként is funkcionál: tele van csodás szobrokkal.

A tópart talán legnépszerűbb része a Maria Loretto félsziget Klagenfurt keleti részén, nem véletlenül. Itt találkozik minden, amire a nyaralók vágynak: természetvédelmi területen lehet kirándulni, óriásit lehet strandolni, ha meg kultúrára és fantasztikus kilátásra vágyunk, elég elsétálnunk a Maria Loretto kastélyba.

Maria Loretto kastély a Wörthi-tavon Fotó: Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee:Franz Gerdl

Túrázóknak kihagyhatatlan az 1664 méteren fekvő Klagenfurt hüttéhez vezető, viszonylag kényelmes túra, de érdemes kicsit eltávolodni is Klagenfurttól, rengeteg csoda van még a környéken. A tartomány fővárosától alig 12 kilométerre található a mesés mezőváros, Grafenstein, rögtön a sűrű erdő mellett, ami remek kiindulópont egy romantikus túrához. Az elkötelezett természetjáróknak muszáj megnézniük a tengerszint felett ezer méterrel fekvő hegyi völgyet, a Bodentalt, a patakok és a vízesések rajongói pedig mindenképpen ejtsék útba a tényleg meseszerű Tscheppa-szurdokot.

Nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb dolgot kóstoljuk meg a régióban. A karintiai alpok-adriai gasztronómia alapköve, hogy helyi termelők portékájából készítik a hagyományos, az olasz, a szlovén és az osztrák konyha ízeit keverő ételeket.

A helyiek figyelnek arra, hogy egészségesen, tudatosan étkezzenek, a környékbeli gazdáktól vásárolnak, az éttermek konyháin pedig figyelnek arra, hogy fenntartható, hagyományosan termelt, adalékanyag-mentes, szezonális termékekből főzzenek. A helyi gazdák és a séfek, étteremvezetők közötti kapcsolat szoros, bizalmon alapul, és kimondottan törekednek az együttműködésre.

Karintiai töltött tésztatáska Fotó: Österreich Werbung:Wolfgang Schardt

Ahol csak lehet, kóstoljunk bele a helyi manufaktúrák ízeibe, ehhez hívjuk segítségül az aktuális slow food guide-ot, amit ide kattintva lehet elérni. Ebből kiderül, hol lehet a legjobb sajtokat kóstolni, hol ehetünk friss halat, melyik kocsma a legbarátságosabb és hol készítenek díjnyertes kézműves söröket.

A karintiai alpok-adriai konyha felfedezése hosszú és édes munka, de van egy olyan étel, amit semmiképp sem szabad kihagyni: ez a karintiai töltött tészta (Kärntner Käsnudel), ami kicsit a raviolira hasonlít. A batyut hagyományos túróval és krumplival, hagymával és zöldfűszerekkel töltik meg.



