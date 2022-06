Életeket menthetne, ha a magyarok többet tudnának a HPV-ről

A magyar nők többet tudnak a humán papillomavírus (HPV) fertőzés terjedéséről, veszélyeiről, saját érintettségükről, mint a férfiak, derül ki a Pulzus Közvéleménykutató felméréséből, amit 1002 18 és 55 év közötti nőkkel és férfiakkal végeztek.

A legfrissebb kutatási adatok összességében így is azt mutatják, hogy a magyar lakosság ismeretei nagyon hiányosak napjaink leggyakoribb szexuális úton terjedő vírusos kórokozójáról. Így nem csoda, ha a HPV méhnyakrák kialakulásában játszott szerepéről, a megelőzésről, a védekezés legfontosabb eszközének számító szűrővizsgálatokról és a rendelkezésre álló vakcinákról is sokan csak pontatlan, hiányos tudással rendelkeznek. Rosszabb esetben pedig semmilyennel.



Az ismerethiányt jól mutatja, hogy a válaszadók 8 százaléka ritka betegségnek tartja a HPV-fertőzést, 100-ból 19-en még nem is hallottak róla, 12-en semmit sem tudnak róla. Ha a két utóbbi csoport tagjait összeadjuk, 30 százalék fölött van a teljesen tájékozatlannak mondhatók aránya. Csaknem minden második megkérdezett úgy tudja, hogy a HPV valamennyi szexuális érintkezéssel terjed, ezen belül jelentős azoknak a száma, akik szerint csak klasszikus nemi aktus közben lehet átadni a vírust.

A kérdéssel kapcsolatban Koiss Róbert nőgyógyász onkológus felhívta a figyelmet arra, hogy a humán papillomavírus elsősorban hámfertőzés során jut a szervezetbe, azaz kézzel is átvihető, és fertőzött eszközök, használati tárgyak is közvetíthetik. A válaszokból az is egyértelműen kiderül, hogy a férfiak ismeretei a HPV-fertőzésről hiányosabbak, pontatlanabbak, mint a nőké. Jó példa ennek igazolására, hogy a férfiak szerint őket kevésbé veszélyezteti a fertőzés, mint a nőket. Az is sokatmondó adat, hogy nagyjából minden második válaszadó nincs tisztában azzal: a HPV a férfiakat és a nőket egyaránt érinti.

Hiányosak az ismeretek a tünetekről is

A férfiak csaknem harmada (31 százaléka) nem tudja, hogy mi az a nemi szervi szemölcs, 100-ból 6-an csak valamilyen banális, figyelmet nem érdemlő elváltozásnak tartják. Azzal viszont az összes válaszadó többsége, 58 százaléka tisztában van, hogy a HPV a nőknél méhnyakrákot okozhat, bár a férfiak ismeretei ezen a területen hiányosabbak, negyedük például nem tudja, hogy milyen betegségek kialakulásáért felelős a fertőzés.

A szűrővizsgálatok elhanyagolását mutatja, hogy a válaszadó nők 47 százaléka 2-3 évente, ennél ritkábban vagy még egyáltalán nem volt nőgyógyászati vizsgálaton, habár a méhnyakrák sejtkenet mintavétellel, HPV-szűréssel és méhszájmegtekintéssel (kolposzkópia) rákmegelőző állapotban felfedezhető és kisebb műtéti beavatkozással (kúpkimetszés, konizáció) gyógyítható, hívta fel a figyelmet Koiss doktor. Ha pedig a teljes lakosságot nézzük, 100-ból 63-an pedig még soha az életükben nem vettek részt HPV-szűrésen.

Minden második férfi (a megkérdezettek 49 százaléka) szerint a rendszeres szűrővizsgálat (ilyen program jelenleg férfiak számára nincs) csökkenti a HPV-fertőzés esélyét. Az is ismerethiányról tanúskodik, hogy 100-ból 41 férfi gondolja úgy (tévesen), hogy az óvszer használata teljes védelmet nyújt a fertőzés ellen, holott legfeljebb mérsékeli annak kockázatát.

Mindenkinek ajánlott a védőoltás

A köztudatban úgy él, hogy a HPV elleni védőoltás inkább a 12 éves gyerekek oltása, mintsem a felnőtteknek is adható vakcina. A válaszadók csaknem negyede (23 százaléka) nem tud róla semmit, ötöde nincs tisztában azzal, hogy ki kaphatja meg ezt az oltást, közel hasonló arányban (48 százalék) válaszolták azt, hogy szerintük a 12 éves gyerekek ingyenesen kaphatják az iskolában a HPV elleni védőoltást.

„Az oltás mindenkinek ajánlott, aki szexuálisan aktív. A HPV elleni védőoltás hatására a szervezetben antitestek termelődése indul meg, mely megakadályozza bizonyos HPV-típusok okozta fertőzés kialakulását” - mondta Dr. Koiss Róbert.

A kutatás összes kérdésére adott válasz alapján elmondható, hogy a nők ismeretei alaposabbak, saját érintettségükkel is jobban tisztában vannak. Közülük is kiemelkednek a fővárosban vagy a megyeszékhelyen élő diplomás nők.

Ha le akarod tesztelni, hogy te mit tudsz HPV-ről, akkor itt egy gyors online teszt:

Mit tudsz a HPV-ről? Mi a HPV? Az emberek hány százaléka kapja el élete során a HPV-t? Ki fertőződhet meg a vírussal? Hogyan fertőz a HPV? Milyen tünetei lehetnek a HPV-nek? Mi NEM igaz a HPV okozta nemi szervi szemölcsökre? Akkor is lehetsz HPV-fertőzött, ha... Hogyan védekezhetsz a HPV ellen? Kik kaphatják meg az ingyenes HPV elleni védőoltást Magyarországon? Milyen fajta rák alakulhat ki a HPV-fertőzésből? A kvíz megjelenését az MSD Pharma Hungary Kft. tette lehetővé. Az Ön egészségi állapotával vagy kezelésével kapcsolatban az elsődleges információforrás a kezelőorvosa kell, hogy legyen, ezért ha bármilyen kérdése merül fel, lépjen kapcsolatba kezelőorvosával! HU-NON-00773

