Orosz rakéta talált el egy bevásárlóközpontot távol a frontvonaltól

Orosz rakéta talált el a kremencsuki bevásárlóközpontot. A becsapódáskor több mint ezer civil tartózkodhatott az épületben, írta Zelenszkij Facebook oldalán.

Az ukrán város a frontvonaltól távol, nagyjából kétszáz kilométerre helyezkedik el. A város az ukrán GDP 7 százalékát termeli, és stratégiailag fontos lehet olajfinomítója és vasútállomása miatt.



Az áldozatok száma egyenlőre ismeretlen.

Az orosz stratégiai légierő az elmúlt napokban, minden bizonnyal a G7 hétvégi és a NATO eheti csúcstalálkozójára időzítve újra lőni kezdte az ukrán hátországot. A hétvégén Kijev Sevcsenkivszkij kerületét támadták. A nyílt forrású felderítéssel foglalkozó GeoConfirmed adatai alapján a rakétákat Herszon megyéből, Ukrajna megszállt déli területeiről indíthatták. Az Institute for the Study of War szerint H-101-es rakétákjal lőtték a várost, amit a Kaszpi tenger fölül indíthattak Tu-95-ös és Tu-160-as stratégia bombázókról, 1800 kilométer távolságból.