A járvány után egyre több gép landol Ferihegyen, rögtön felpörgött a Malév-leánycég felszámolása

Nagyon jó üzlet körvonalazódik a ferihegyi reptéren, ugyanis egy év után megint felpörgött a Malév GH felszámolása. A felszámolással megbízott, szintén állami tulajdonban lévő Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. ugyanis kiírta a földi kiszolgálói tevékenységhez használt eszközök árverését - derül ki a felszámoló oldaláról. Ez konkrétan 700 járművet jelent, a kikiáltási ár 2,1 milliárd forint, a licitálás pedig július 8-tól július 23-ig tart majd.

Az elektronikus értékesítési rendszer oldalán is elérhető már az árverés leírása, a mellékelt fotón egy áramfejlesztő aggregátor látható, de a Malév GH járműveit jól ismerő forrásunk szerint a felszámolás alatt álló cég számos vontatóval, csomagos kocsival, autóbusszal, utaslépcsővel is rendelkezett. A 2,1 milliárd forint nagyon kedvezményes árnak tűnik a 700 járműért, ugyanis így mindössze 3 millió forintos darabár jön ki a csomag tartalmára. Ennyi eszközből pedig már gyakorlatilag egy komplett földi kiszolgálással foglalkozó céget fel lehet tölteni.

Érdekes dinamikája van a Malév GH felszámolásának. Az Orbán-kormány döntése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) 2020. június 26-án - likviditási problémák miatt – kezdeményezte a felszámolási eljárás megindítását, de egy évig nem történt semmi. Aztán tavaly nyáron az mfor.hu megírta, hogy az állami felszámoló meghirdette az első pályázatokat, amelyeken a Malév GH ingóságait - cipőket, munkaruhákat - próbálták értékesíteni. Az első jelentősebb árverésre pedig idén nyárig kellett várni.

Nehéz pontosan megítélni, hogy mi vezetett a Malév leánycégének csődjéhez. Az MNV korábbi közlése szerint a cég a nemzeti légitársaság bedőlése óta folyamatosan finanszírozási problémákkal küzdött. A társaságnak ugyan sikerült a 2017-ben megkezdődött reorganizáció eredményeként - milliárdos állami támogatás segítségével - 2018-ban szerény mértékű nyereséget elérnie, de a koronavírus-járvány hatására világszinten lebénult a légi közlekedés és 2020 júniusára fizetésképtelenné vált.

Az árverés azért is lehet éppen mostanra időzítve, mert kezd magához térni a ferihegyi reptér. "Az elmúlt két év legmagasabb utasszámát érte el a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér májusban; az év ötödik hónapjának utasforgalma meghaladta az 1 millió főt. Egészen pontosan 1 095 597 utas fordult meg májusban a budapesti repülőtéren, ami 2021 azonos időszakához képest 1130 százalékos növekedés. Budapestről jelenleg 114 város 125 repülőterére lehet közvetlen járattal elutazni, 34 légitársaság kínálatában" - közölte a Budapest Airport.

Ezért érdekes lesz majd figyelni, hogy ki nyeri a licitet. Az egyik lehetséges befutó akár a magyar nagyvállalatok tulajdonában lévő Airport Service Budapest Zrt. is lehet, amely például az Air China, az Air France, az Egyptair és az Emirates kiszolgálója. A vállalat korábban Demján Sándoré volt, most a B+N Referencia Zrt., a Civil Zrt. és a Valton-Sec Zrt. osztozik rajta. A Civil Zrt. Pintér Sándor belügyminiszter volt cége, de a Valton és a B+N is gyakori nyertese a közbeszerzéseknek. Beszámolója alapján tavaly nagyon veszteséges volt az Airport Service: a közel 4 milliárd forintos forgalom ellenére milliárdos mínusz jött össze. A bevételei azonban leginkább vagyonvédelemből és takarításból származtak 2021-ben, földi kiszolgálásból csak 208 millió forint érkezett a társasághoz. A reptéren még a francia Menzis és a török Celebi foglalkozik földi kiszolgálással, de nekik nem biztos, hogy szükségük lenne a Malév GH 700 járműjére.