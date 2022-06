Aktív pihenés a hegyvidéken, fenntartható szállás az ökoszállodákban

Aki a zöldet szereti, az a fenntartható életet támogatja, akkor is, ha éppen üdül. Azoknak az Ausztriában nyaraló túrázóknak, bicikliseknek, családoknak, akiknek fontos a bolygó jövője, de kényelmesen pihennék ki az aktív üdülés fáradalmait, jó választás az Explorer szállodák valamelyike. A csoport tíz szállodája közül hat Ausztria legszebb vidékén található, és épp azt kínálják, amire a felelős természetbarátok vágynak: kényelmet és fenntarthatóságot.



A lánc ökoszállodái passzívházak és klímasemlegesek, így az átlagosnál jóval kevésbé terhelik a környezetet, de a napelemeknek, a termikus épületburkolatoknak és az egyedi energetikai megoldásoknak köszönhetően ugyanazt a kényelmet kínálják, mint más hotelek. Mindezt nem is olyan drágán: fejenként akár 39,80 eurótól megszállhatunk az ökohotelek valamelyikében. Ráadásul ahogy a legtöbb helyi étteremben és szállodában, úgy itt is a regionális termékekből készülnek a finom ételek.

A hat különböző régióban fekvő hotelek környékén mindenki megtalálja a számítását, aki aktív kikapcsolódásra vágyik, vegyük sorra mindegyiket!

Explorer Hotel Bad Kleinkirchheim

A karintiai szálloda környékén a Nockberge Bioszféra Park különlegesen gazdag és egyedi növény- és állatvilága miatt olyan élmény, amit muszáj látni. Aki errefelé túrázik, ne hagyja ki a környező tavakat se, köztük a Millstatti-tavat, ami alig több mint 20 perc autóval a hoteltől, vagy a 18 percnyi autóútra található Brennsee-tavat. Bad Kleinkirchheim egyik legszebb kilátópontja a Gránátkő kapu, ami azért is népszerű túra lehet, mert nem túl megterhelő, így gyerekekkel is simán megfutható. Aki inkább lazulna, azt két termálfürdő is várja.

Explorer Hotel Hinterstoder

Ideális fekvésű szálloda a hegyi vasút völgyállomásánál, Felső-Ausztriában. A régió egyik legjobb szállodája, télen a síelőket, nyáron a túrázókat várja szaunával, gőzfürdővel, infrakabinnal és fitneszteremmel - ezek mindegyik Explorer szállodában megtalálhatók. A környék egyik legszebb túracélpontja a lélegzetelállító Schiederweiher-tó, ami csupán negyven perces, könnyű túra a hoteltől, de összesen összesen 200 km túraútvonal vezet a régió legszebb panorámáját kínáló kilátóihoz, van miből választani.

Explorer Hotel Kitzbühel

Tirol egyik legszebb vidéke nemcsak télen kiváló választás. A szálloda tökéletes kiindulópont a túrázáshoz, de aki inkább strandolna, válassza a közeli, 38 ezer négyzetméteren elterülő Panorama Badewelt wellneszcentrumot: itt vannak beltéri és kültéri medencék is. A hoteltől nem messze, majdnem kétezer méteres magasságban található a Kitzbüheler Horn, ahonnan csodás kilátás nyílik a környékre. Akinek nincs kedve felgyalogolni, válassza bátran a felvonókat, a panoráma onnan is épp olyan szép. Amit nem érdemes kihagyni: a Grießbach-szurdok. Az ide vezető túra során át kell kelni egy 25 méter hosszú hídon, szűk szorosokon és ösvényeken, de az út idővel kiszélesedik, és lehet pihenni, sőt akár piknikezni is. Az új ösvényen nincs korlát, így gyerekekkel azért óvatosan közlekedjünk!

Explorer Hotel Ötztal

Tirol Imsti járásában, a lánc umhauseni szállodája körül mintegy 1600 km túraútvonal várja a vendégeket. A környék valóságos Paradicsom a terepfutók számára, de a hegyi kerékpárosok is számtalan - könnyű és nehezebb - útvonal közül választhatnak. Az egyik legszebb látnivaló a környéken a 159 méter magas Stuibenfall vízesés - kihagyhatatlan!

Explorer Hotel Montafon

Vorarlbergben, Ausztria legnyugatibb tartományában fekszik Gaschurn. A kisváros és környéke leginkább a Silvretta Montafon síközpontról ismert, de nyáron is csodás programokat lehet találni errefelé. A versenybringásoknak és a hegymászóknak is ideális terep, emellett csodás magashegyi túrák várják a kirándulókat. A régió egyik legszebb tava is itt van, a Lünersee-t hegyek ölelik körül.

Explorer Hotel Zillertal

A tiroli Ziller-völgyi-Alpok túratérképe kellemes borzongást okoz minden természetkedvelőnek, itt tényleg az év 365 napján talál magának mindenki elfoglaltságot. A környék legkülönlegesebb látnivalója a Hintertuxi-gleccser legmagasabb pontjától mindössze 200 méterre található természetes jégpalota, ami nyáron különösen különleges élmény. A barlangszerű repedést véletlenül fedezték fel, és a jégmozgás következtében alakult ki. Egyedülálló élmény, nem csoda, hogy az egyik legnépszerűbb célpont nemcsak Tirolban, de egész Ausztriában is.

