Az Amazon keresője nem dobja fel a szivárványos zászlót az Egyesült Arab Emírségekben

Az Amazon korlátozta az LMBT személyekkel és témákkal kapcsolatos keresési eredményeket az Egyesült Arab Emírségekben. A hírek szerint a hatóságok nyomására döntöttek így - írja a BBC.

Az Egyesült Arab Emírségekben illegális az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat, és az LMBTQ közösség jogainak támogatása is bűncselekménynek minősülhet.

„Vállalatként továbbra is elkötelezettek vagyunk a sokszínűség, a méltányosság és a befogadás mellett, és úgy gondoljuk, hogy az LMBTQ+ emberek jogait védeni kell” - mondta az Amazon szóvivője a BBC-nek. „A világszerte működő Amazon-üzletekkel nekünk is be kell tartanunk azoknak az országoknak a törvényeit és előírásait, amelyekben működünk” - tették hozzá.

A vállalat azután döntött a keresések korlátozásáról, hogy az Egyesült Arab Emírségek kormánya büntetéssel fenyegette meg - írja az ügyről elsőként beszámoló New York Times.

A hónap elején a kuvaiti külügyminisztérium közölte, hogy berendelt egy vezető amerikai diplomatát, mert az amerikai nagykövetség LMBT-jogokat támogató tweetet tett közzé..

Szintén májusban a szaúd-arábiai hatóságok szivárvány színű játékokat és gyermekruhákat foglaltak le, amelyek szerintük a homoszexualitásra buzdítanak - közölte az állami televízió.

Az Egyesült Arab Emírségek washingtoni nagykövetsége nem reagált azonnal a BBC megkeresésére.