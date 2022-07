Három rendőrt agyonlőtt, ötöt megsebesített egy férfi Kentuckyban

Három rendőrt megölt, ötöt megsebesített egy férfi Kentucky állam keleti részén, Allen városában. A 49 éves Lance Storz akkor nyitott tüzet puskájával a rendőrökre, amikor azok egy családon belüli erőszak miatt hozott végzést próbáltak kézbesíteni neki. Storz a rendőrökön kívül egy katasztrófavédelmist is megsebesített, és egy rendőrkutyát is agyonlőtt.

A prestonsburgi rendőrség ezzel a montázzsal emlékezett a pénteki támadás sérültjeire és halálos áldozataira. A két halálos áldozat, Jacob Chaffin (a kutyájával) és Ralph Frasure százados a kép felső-középső részén látható négyosztatú montázs jobb és bal felső sarkában láthatók. Fotó: Prestonsburg PD / Facebook

A hatóságok végül egy órás szembenállás után tudták csak ártalmatlanítani és elfogni.

Az illetékes Floyd megyei seriff, John Hunt szerint "vegytiszta pokol" volt a helyszínen. "Esélyük se volt" - mondta a megtámadott rendőrökről. A végzést eredetileg négy rendőr kézbesítette, akik erősítést hívtak, amikor Storz rájuk támadt.

Az egyik halálos áldozat Ralph Frasure, a prestonsburgi rendőrség századosa, aki 39 éve szolgált. Hunt seriff egyik beosztottja, William Petry Frasure-höz hasonlóan a helyszínen életét vesztette. Frasure egyik beosztottja, Jacob Chaffins a kórházba szállítás után vesztette életét. Chaffins a prestonsburgi rendőrség emlékposztja szerint mielőtt rendőrnek állt volna, mentősként és tűzoltóként is szolgált.

Storz a bíróságon ártatlannak vallotta magát az óvadéki tárgyalásán, de a Pike megyei bíróság eljáró bírója így is tízmillió dolláros óvadékot szabott ki rá. (Via The Guardian)