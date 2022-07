Texasi oktatók egy csoportja "önkéntelen áttelepítésre" keresztelte volna a rabszolgakereskedelmet

"Önkéntelen áttelepítés." Ezt a fogalmat kívánta bevezetni egy, a második osztályosok tananyagán dolgozó texasi munkacsoport a rabszolgaság oktatásában annak a jelenségnek a leírására, hogy az ültetvényesek munkaerőigényének kielégítésére embereket raboltak el Afrikából, hogy aztán az óceánon áthurcolva rabszolgaként értékesítsék őket.

Rabszolga, vagyis a texasi tankönyvmunkacsoport megfogalmazásában "önkéntelenül áttelepülő" fogsorát vizsgáló vevő egy korabeli metszeten. Fotó: Roger-Viollet via AFP

A javaslat annyira meredek volt, hogy még a republikánus Texas Állami Iskolaszéke is visszadobta, és azt kérte a munkacsoporttól, hogy "ezt a konkrét meghatározást gondolják újra", írja a CNN.

"Nehéz belátnom, hogyan lehetne elfogadható a rabszolgakereskedelem kifejezést az önkéntelen áttelepítés kifejezésre cserélni" - nyilatkozta a CNN-nek Aicha Davis, az Állami Iskolaszék Dallas és Tarrant megyék egy részét képviselő tagja.

A munkacsoport akkor állt elő a rabszolgakereskedelem átkeresztelésének ötletével, amikor az amerikai szélsőjobboldal szitokszóvá tette, és üldözni kezte a Critical Race Theory (CRT) koncepcióját. A CRT alapvetően arra törekszik, hogy az Amerikában tapasztalható egyenlőtlenség és rasszizmus gyökereit kutassa, aminek kialakulásában igen nagy szerepe van, hogy a fekete népesség javarészt rabszolgaként az Egyesült Államokba hurcoltak leszármazottja, aminek a következményei a mai napig érzékelhetők és kimutathatók.

Davis szerint a szépelgő frázist megalkotó munkacsoport azzal védekezett, hogy határozott törekvésük volt a rabszolgaság bemutatása a legfiatalabb korcsoportnak is, de szándékosan törekedtek rá, hogy ezzel ne kavarják fel a kicsik érzelmeit. Davis ez utóbbit még elfogadhatónak is tartja, de legalább ilyen fontosnak érzi, hogy ne hazudják el a történelmet. "Meg kell találnunk, hogy úgy tárgyalhassuk ezeket a kérdéseket a korosztálynak megfelelő módon, hogy közben ne bagatellizáljuk el azt se, amit a rabszolgakereskedelem jelentett" - mondta. (Via CNN)