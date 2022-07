Korábban saját családja megölésével fenyegetőzött, mégis tudott legálisan fegyvert szerezni a chicagói merénylő

Hétre nőtt a chicagói merénylet áldozatainak száma, miután az egyik sebesült a kórházban életét vesztette, közölték az amerikai hatóságok. Kiderült az is, hogy a támadás elkövetésével megvádolt Robert Crimo III legálisan rendelkezhetett öt fegyverrel, annak ellenére is, hogy korábban öngyilkosságot kísérelt meg, illetve fenyegetőzött már 2019-ben családjával szemben azzal, hogy mindenkit meg fog ölni.

Fotó: JIM VONDRUSKA/Getty Images via AFP

A Chicago elővárosában elkövetett merénylet 21 éves elkövetőjét hét rendbeli gyilkossággal vádolták meg, és az ügyészség hamarosan várhatóan újabb pontokat egészülhet ki a vádirat. Ha elítélik, élete végéig börtönbe kerülhet, a szabadulás esélye nélkül.

Kedden kiderült az is, hogy a merénylő nem volt ismeretlen a rendőrség számára, ugyanis a férfi korábban saját családját fenyegette, ekkor Crimo egyik rokona értesítette is a rendőrséget. A bejelentés után a helyi rendőrség 16 kést, egy tört és egy kardot foglaltak le nála, és értesítették az Illinois állam illetékes hatóságát is, amely a fegyvertartási engedélyekről rendelkezik.

És ugyan a helyi önkormányzat 2013-ban betiltotta a támadófegyverek birtoklását, Crimo mégis talált lehetőséget arra, hogy legálisan beszerezzen két puskát, köztük azt az AR-15-öst, amivel a merényletet végre hajtotta. Összesen öt lőfegyvere volt, melyeket Chicago környékén vásárolt, ahol nem volt érvényben hasonló korlátozás.

Az eddigi információk alapján Crimo hetek óta tervezte a támadást, melynek hét áldozata és több mint 30 sebesültje van. A rendőrség szerint a férfi válogatás nélkül lőtt a tömegbe, nem számított számára, hogy milyen bőrszínű vagy vallási hovatartozású embert céloz, ezért a merényletet egyelőre nem kezelik gyűlöletbűncselekményként.

Közben egyre több részlet derül ki az áldozatokról is: többek között egy kétéves fiú mindkét szülője is meghalt a merényletben, és meghalt egy 78 éves nyugdíjas férfi, aki családjával ment ki a július 4-ei parádéra. Korábban közölték már, hogy meghalt a 64 éves Katherine Goldstein és a 88 éves Stephen Straus is a merényletben. (BBC, Guardian)