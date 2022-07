Meghalt James Caan, a Keresztapa és a Tortúra sztárja

Július 6-án, 82 éves korában meghalt James Caan amerikai színész, akit talán Sonny Corleone szerepében ismernek legtöbben a Keresztapa első részéből. Caan karrierje megbicsaklott a 80-as években, drogproblémái és depressziója miatt egy időre le is tűnt a vászonról, közel egy évtizeddel később viszont sikeresen tért vissza, és olyan filmekben játszott, mint a Stephen King regénye alapján készült Tortúra.

Caan egy New York-i kóser hentes fiaként született 1940-ben. Eredetileg amerikai focista akart lenni, de az egyetemi évei alatt inkább a színjátszás kezdte el érdekelni. Kisebb színházi és filmes szereplések után 1965-ben kapott először főszerepet a Red Line 7000 című filmben, amiben egy autóversenyzőt alakított.

Caan még egyetemistaként találkozott először Fancis Ford Coppola-val, akivel aztán 1969-ben működött először együtt, amikor eljátszotta Coppola Esőemberek című filmjének egyik főszerepét. Igazi nagy áttörése is Coppolához kötődik, az egyik leghíresebb szerepét ugyanis az 1972-es Keresztapában játszotta. Caan eredetileg Michael Corleone szerepét szerette volna, Coppola viszont azt mindenképpen Al Pacinonak szánta, így Caan Michael bátyját, Sonny-t alakíthatta.

A Keresztapa forgatása alatt Caan több igazi maffiózóval, többek között a Colombo család későbbi vezetőjével, Carmine Kígyó Persico-val is összebarátkozott, és olyan sokat lógott velük, hogy az FBI egy ideig azt hitte, ő is egy New York feltörekvő gengszterei közül.

James Caan a Keresztapában. Fotó: ALFRAN PRODUCTIONS/Collection ChristopheL via AFP

Caan-t a 70-es években együtt emlegették Jack Nicholsonnal, Al Pacinoval, Dustin Hoffmannal és Hollywood új sztárjaival, megkínálták például a Száll a kakukk fészkére és a Kramer kontra Kramer főszerepével is. A 80-as évek elején viszont karrierje megbicsaklott: a nagy bulizó hírében álló Caan elkezdte érezni a kiégés jeleit, drogproblémái is kezdtek elharapódzni, miután pedig a testvére leukémiában meghalt, mély depresszióba esett. 1987-ig nem is szerepelt egy filmben sem, utána viszont sikeresen vissza tudott térni, és a 2000-es évek végéig aktív volt. (Guardian)