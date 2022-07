Rogán Cecíliának a politológiával kapcsolatban eszébe jutott, hogy... sőt, most jut csak eszébe leginkább!

Mi lehet jobb egy Rogán Cecíliával készített 25 perces interjúnál? Egy olyan interjú, amit Palik László készít Rogán Cecíliával, miközben mindketten zihálnak. Palik Lászlónak ugyanis volt egy forradalmi ötlete, hogy ő úgy készít interjút híresemberrekkel, hogy közben megfuttatja őket a Margitszigeten, és ezt megtette Rogán-Gaál Cecíliával is, hét héttel azután, hogy Rogán Antal volt felesége megszülte harmadik gyermekét, ami az új férjével az első közös.

Rögtön az interjú harmadik percénél megtudhattuk, hogy Rogán-Gaál Cecíliának császármetszése volt, de a későbbiekben ennél sokkal izgalmasabb témák kerültek szóba, például a Fidelitas, az ELTE politológia szaka és Horn Gyula. Palik úgy érezte, akkor ismerhetjük meg igazán Rogán-Gaál Cecíliát – aki 2019-es válása ellenére továbbra is ragaszkodik volt férje nevéhez –, ha a gyerekkorától indítja a lihegve beszélgetést.

Rogán Cecília: Tudni kell, hogy az én édesapám, amikor én pici gyerek voltam, olyan 5-6 éves, akkor ő is országgyűlési képviselőként funkcionált egy négy évig.

Palik László: Melyik párt színeiben?

R. C.: MDF.

P. L.: Hát akkor kvázi az ilyen alapító környéken, időben.

R. C.: Igen. És akkor ugye ő ott a Horn Gyula elleni körzetet nyerte meg, ami azért külön egy nagy dolog volt akkoriban.

(Rogán-Gaál Cecília egyébként rosszul számolt, Gaál Antal 1990 és 1994 között volt képviselő Somogy megye 4-es számú választókerületében, amikor Rogán Cecília 7-10 éves volt.)

Palik aztán rácsodálkozott Rogán Cecília csodálatos teljesítményére, miszerint egyszerre dolgozott két diplomán is, mivel párhuzamosan járt az ELTE-re és a Testnevelési Egyetemre. Előbbin politológiát tanult, utóbbin teniszedzőként végzett.

R. C: Én egy inkább egy otthonülős voltam. Nem árulok zsákbamacskát, én nagyon sokat ott voltam a Fidelitasban, fiatalok között. Sokat segítettem, amikor olyan időszakok voltak, először ugye nyilván még a... Tehát igazából édesapámon keresztül kerültem oda. Ezt is kevesen tudják vagy gondolják rólam.

P. L.: Na de ne rohanjunk. Budapesten jársz az ELTE-re, majd egyszer csak fényt kaptál, hogy de én tudok teniszezni?

R. C.: Nem kaptam fényt, hanem édesanyám azt mondta, hogy amit tudsz kislányom, abból tessék elvégezni, legyen papír belőle. (...) Így kerültem a Testnevelési Egyetemre, ahol elvégeztem a teniszedzői szakot.

Itt közben szó esett az új férjről, meg babakocsis futásról és egyebekről, aztán eljutottak a beszélgetésben odáig, hogy végre kimondták Rogán Antal nevét is.

R. C.: Azon a területen akartam volna megkezdeni a munkát, amit tanultam, elsősorban a politológia vagy sajtó területén, de férjhez mentem nagyon hamar, tulajdonképpen az államvizsgázásom alatt/közben/után.

P. L.: Rogán Antalhoz, aki akkor az ötödik kerületnek volt... politikus volt.

R. C.: Aki ellenzéki képviselő volt az ötödik kerületben, igen. 2008-ban összeházasodtunk, és akkor egyből született a legnagyobb fiam, Dániel. És nem egyből született meg az Áron, de szűk három év van közöttük, tehát ott azért egy nagyobb blokk, a család, a babázás, illetve a volt férjemnek a támogatása, vagyis hát a munkájában való segítése volt. Tehát akkor ott nem kezdtem el dolgozni. Aminek aztán nyilván sok oka van...

Rogán Cecília sajnos nem fejtette ki ezt a sok okot, mondjuk Palik László nem is engedte, mert azonnal belefojtotta a szót. Igaz, cserébe feltette ezt a csodás kérdést:

P. L.: Szoktál hobbiból elemezni, mint egy politológus?

R. C.: Hát meg kell mondjam, hogy miután az egész gyerekkoromat így töltöttem, aztán az egész felnőtt koromat így töltöttem, azt gondolom, hogy a gyakorlatban...

De Rogán Cecília itt sem tudta befejezni a gondolatait, mert Paliknak mindenképpen ki kellett mondania, hogy: „Akkor hogy ha most ezt így végignézem ezt az életpályát, akkor vagy az édesapád, vagy a férjed politikával élt, azzal kelt, azzal feküdt.”

Amire Rogán Cecília azt válaszolta: „Így, így, így. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy amit a padban megtanultam, azt meg is tapasztaltam.”

Na és ezek után sikerült elérkezni a 25 perces lihegés legérdekesebb részéhez, amikor is Rogán Cecília nagyon rejtélyesen elmondta, hogy a politológiával kapcsolatban bizony neki is eszébe jutott, hogy, sőt, most jut csak eszébe leginkább!

P. L.: Soha nem jutott eszedbe, hogy a politológiával kapcsolatban... ööö?

R. C.: De, eszembe jutott, talán még most jut eszembe leginkább!

P. L.: Tényleg?

R. C.: Igen. Mert annyi mindent éltem át, és annyi mindent éltem meg, hogy...

P. L.: Igen, ezért kérdezem, mert irdatlan mennyiségű elméleti, de gyakorlati tudás is lehet a birtokodban, hisz közvetlen közelről láttad.

R. C.: A dolognak a pikantériája ugye, hogy azért nekem mindenfajta területen ilyen irányba nehéz, én nagyon élvezem és nagyon szeretem, én a mai napig az összes kampányban ott vagyok a fiatalokkal, és csinálom velük, mint minden aktivista. Szeretem csinálni, nekem ez az életemnek a része, és az is marad, és nagyon sok pozitív visszacsatolás ért az elmúlt két évben barátok és emberek felől egyaránt. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy egy kiegyensúlyozott életem van.

Köszönjük a figyelmet, Rogán Cecília és Palik László 25 perces lihegését az alábbiakban lehet megtekinteni teljes terjedelmében: