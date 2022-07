Egy igaz történet, amiről bárcsak sose hallottam volna

Dermesztő dokumentumfilmmel jelentkezett Skye Borgman, az emlékezetes Abducted in Plain Sight rendezője. A 2017-es film után, ami a tinédzser Jan Broberg Felt történetét meséli el, akit szomszédja, Robert Berchtold az 1970-es években kétszer is elrabolt,

sikerült egy olyan sztorit feldolgoznia most, ami még annál is durvább és lehangolóbb.

Tudom, nem ez a legjobb ajánló, amit egy doku elé írni lehet, de muszáj szólnom, hogy ha valaki éppen most szeretné visszanyerni a hitét az emberiségben, az válasszon valami más néznivalót estére. Viszont aki unja már a Netflix szakmányban gyártott, teljesen feleslegesen sok részből forgatott, az égvilágon semmilyen tanulságot nem hordozó true crime dokujait, az nem fog csalódni a Girl in the Pictue-ben. Csak az emberiségben, ahogy azt talán már említettem.



1990 áprilisában egy cserbenhagyásos gázolás áldozatára bukkantak az út szélén, nem messze Oklahoma Citytől. A test körül élelmiszerek voltak szétszóródva, ezért azt feltételezték, a nőt hátulról ütötték el, amikor épp bevásárlásból igyekezett haza. Kórházba szállították, ahol később belehalt sérüléseibe. 20 éves volt. Férje másnap bukkant fel. Azt állította, hogy miután felesége bevásárolni indult, ő elaludt, így nem is vette észre, hogy nem ért haza.

A nő sérülései nem arról árulkodtak, hogy gázolás következményei lennének, ezt már a kórházban észrevették. Itt a néző még azt gondolhatja, a sztori az lesz, hogy a férj végzett a feleségével, amit megpróbált balesetnek beállítani.

De ami ezután következik, ezerszer súlyosabb.

A férj azt állítja, Clarence Hughes a neve, feleségét pedig Tonya Hughes-nak hívták. Van egy közös gyerekük is, Michael. Csakhogy amikor a nő anyját értesíteni próbálják, hogy lánya elhunyt, azt mondja, az ő gyereke már kiskorában, évtizedekkel korábban meghalt. De akkor ki ez a fiatal nő, aki az út szélén hevert?

Először arra jutnak, a valódi neve Sharon Marshall, középiskolája egyik nagy reménysége volt, ösztöndíjat is nyert a neves Georgia Institute of Technology-ba, ahol űrmérnöknek akart tanulni. Az egyetemre végül sosem jutott el, egy sztriptízbárban végezte, keresetét pedig abuzív apja tette el. Aki, mint idővel kiderül, a Clarence Hughes nevű ember, tehát a férje.

Ezután sem lesz egyszerűbb a cselekmény, sőt egyre vészjóslóbb lesz, és sokáig csak annyi tiszta, ezzel a lánnyal valami nagyon rossz dolog történt, bárki is legyen. A film közepére már nagyon stabilan ül a kő az ember gyomrában, a néző egészen biztosan lehet benne, hogy innen már minden csak egyre rosszabb lesz, és persze így is lesz.

Se nem Sharon Marshall, se nem Tonya Tadlock Fotó: Courtesy of Netflix/Netflix

A Girl in the Picture középpontjában viszont nem az áll, aki szörnyűségeket követett el, hanem az áldozat, és azok a nagyszerű emberek, akik meggyilkolása után mindent megtettek, hogy visszaadják a nevét.

A címben (Girl in the Picture - Lány a képen) említett kép, ami a legtöbb nézőt sokáig kísérteni fogja, egy olyan fotóra utal, amelyen egy kislány ül a magát Clarence Hughes-ként azonosító férfi ölében. Olyan arckifejezéssel, amiről süt, hogy valami nagyon rossz történik vele - tulajdonképpen az iskolapéldája a bántalmazott gyerekek arcán látható apátiának. Ez ugyanaz a kislány, akit alig több mint tíz évvel később összeverve, az út szélén heverve találtak meg.

A lány a képen Fotó: Courtesy of Netflix/Netflix

A Girl in the Picture egyik legfőbb erénye, hogy annak ellenére, hogy nagyon is plasztikusan ábrázolja mindazt a rengeteg szörnyűséget, ami történt, az áldozatot nagyon érzékenyen kezeli, és már a történet elején nagyon közel hozza a nézőhöz. És hiába reméljük, hogy kiderül, hogy azért voltak boldog időszakok is, a film végére nem marad bennünk semmi remény sem.

A lánynak, akinek végül megtudjuk az igazi nevét, akkora rémálom volt az élete, hogy abba belegondolni is nagyon fáj. Skye Borgman nem olyan filmet rendezett, ami egy érdekes megtörtént bűnesetet dolgoz fel, hanem egy olyat, amiben egy minden szempontból cserben hagyott és kihasznált lány végre visszakapja a nevét és a hangját. Még ha igazságot már nem is lehet neki szolgáltatni.