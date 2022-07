Rév Marcellt megint Emmy-díjra jelölték az Eufóriáért

Kihirdették az Emmy-díj idei jelöltjeit, az Eufóriát idén 16 kategóriában jelölték, többek között például Zendayát is, a legjobb női főszerepért járó díjra.

Rév Marcellt már tavaly is jelölték az HBO-s sorozat egyik epizódjáért (Trouble Don't Last Always), idén pedig a sorozat egy másik, a The Theater And Its Double című részéért jelölték a Kiemelkedő operatőri munka egykamerás sorozat (egy órás) kategóriában.

Rév Marcell Fotó: Trafó House/Youtube

A 74. Emmy díjátadót szeptember 12-én rendezik, a technikai díjakat szeptember 3-án és 4-én adják át. (film.hu)