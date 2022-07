Hat csepeli és soroksári iskolában nincs igazgató, a BM indoklás nélkül utasította el a pályázatokat

Hat csepeli és soroksári iskolában is várhatóan igazgató nélkül kezdik szeptemberben a tanévet, a május eleje óta a közoktatásért is felelős Belügyminisztérium ugyanis indoklás nélkül elutasította az igazgatók pályázatait. A Népszava cikke szerint a döntés a tantestületeket, a diákokat és a szülőket is meglepte, különösen azokban az iskolákban, ahol csak egy jelölt pályázott az igazgatói posztra.

Az, hogy a minisztérium indoklás nélkül visszalöki az igazgatójelölt pályázatát, nem példa nélküli, olyan viszont, hogy egy tankerületben ennyi iskola marad kinevezett vezető nélkül, még nem fordult elő. A Pedagógusok Szakszervezete szerint a minisztériumnak meg kellene magyaráznia, hogy miért alakult ki ilyen helyzet. A tankerületben hét posztra pályáztak, mindössze egy iskola élére neveztek ki ezek alapján vezetőt.

Két iskolában, a csepeli Széchenyi István Általános Iskolában és a soroksári Grassalkovich Antal Általános Iskolában ráadásul már tavaly sem volt igazgató, mindkét iskolát az igazgató-helyettesek vezetik. A Széchenyiben hatszáz szülő, gyerek és tanár írt alá egy petíciót, hogy az Emmi nevezze ki az addigi igazgatót, Varga Veronikát, de a közösség akarata nem hatott a minisztériumra. Akkor annyi választ kapott a Népszava, hogy több pályázó közül majd jobb igazgatót lehet választani. Több pályázó nem volt, idén is Varga pályázott egyedül, idén is sikertelenül.

Hogy mi lesz a hat iskolában, egyelőre nem tudni. Tóth János tankerületi igazgató szerint egyes esetekben egy éves szerződéssel kinevezhetnek igazgatókat annak ellenére is, hogy a pályázatukat elutasították, máshol helyettesítést rendelnek majd el.