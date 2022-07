Ricky Martin az unokaöccse ellen tanúskodik egy vérfertőzéses szexuális zaklatási ügyben

A bíróságra mászkáló celebek közül most Ricky Martin a következő, az énekesnek azért kell bíróság elé állnia, hogy tanúskodjon unokaöccse ellen, aki azt állítja, szexuális kapcsolatuk volt. A TMZ úgy tudja, az énekes csütörtökön, online, Zoomon fog tanúskodni egy Puerto Ricó-i bíró előtt.

Fotó: LOIC VENANCE/AFP

Egy Puerto Ricó-i bíróság két héttel ezelőtt adott ki „családon belüli erőszakkal kapcsolatos” távoltartási végzést az énekessel szemben. Egy helyi újság, az El Vocero akkor úgy fogalmazott, a végzést kérelmező „félti a biztonságát”.

Ricky Martin tagadja a vádakat, hogy 21 éves unokaöccsével hét hónapig tartó „romantikus vagy szexuális kapcsolata” lett volna, ezt ügyvédje, Marty Singer mondta, aki a New York Postnak úgy fogalmazott, „sajnos az, aki ezt állította, súlyos mentális kihívásokkal küzd”. Martin ügyvédje hozzátette, hogy ezek az állítások nemcsak „valótlanok”, de „undorítóak” is. Egyelőre csak Twitteren, de az énekes is megszólalt az ügyben. Azt írta, hogy az ellene hozott távoltartási végzés „teljesen hamis állításokon alapul”, a bírósági eljárás során pedig majd elmondja „a tényeket”. Hozzátette, hogy további részletekkel nem szolgálhat, miután „ez egy folyamatban lévő jogi ügy”.

Bár az állítólagos áldozatot először nem nevezték meg, Ricky Martin testvére, Eric Martin azt állította, hogy az énekes ellen Dennis Yadiel Sanchez kérte a végzést, éaki azt állítja, hogy az énekes „fizikai és pszichológiai zaklatásnak” is kitette őt. Eric Martin a Marca című lap szerint azt mondta, unokaöccsüknek nagyon régóta vannak mentális problémái. Ehhez hozzátette, szerinte az, hogy el tudta intézni a távoltartási végzést, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy igazat is mond, és „a tényeket alaposan meg kell vizsgálni”. Az El Vocero című lap szerint Sanchez azt állítja, hogy ő és Martin két hónapja szakítottak, és a szakítás óta már legalább háromszor látta Martint a háza körül „lézengeni”, de emiatt nem tett feljelentést a rendőrségen, hanem azonnal egy bíróhoz fordult.

Ha az unokaöcs állításai igaznak bizonyulnak, a „vérfertőzés vádja” miatt Martin akár ötven év börtönbüntetésre is számíthat a Puerto Ricó-i törvények szerint. Legalábbis ezt írta a Marca című spanyol lap, ami elsőként hozta le a hírt a távoltartási végzésről. A bírósági eljárás július 21-én, csütörtökön kezdődik, Martin ellen hivatalosan még nem emeltek vádat. Ricky Martin magánéletéről eddig annyit lehetett tudni, hogy 2017-ben házasodott össze Jwan Yoseffel, akivel négy gyereket nevelnek közösen.

Az énekesnek egyébként nem ez az egyetlen bírósági ügye jelenleg: korábbi menedzsere, Rebecca Drucker június végén több mint 3 millió dollárra perelte be Martint. Drucker azt állítja, az énekes nem fizette ki a neki járó jutalékokat. Menedzsere 2014 és 2018 között, majd 2020 és 2022 között dolgozott Martinnak. A kereset szerint Martin neki köszönhetően keresett dollármilliókat, emiatt pedig „jelentős jutalékkal tartozik”.

A benyújtott dokumentumokban szerepel egy utalás arra is, hogy Drucker segített Martinnak egy „a karrierjének véget vető vád” feldolgozásában is 2020-ban. A benyújtott papírokon Drucker úgy fogalmazott, hogy éveken át védte Martint „a meggondolatlan indiszkréciója következményeitől”. Emellett azzal is vádolja Martint, hogy „mérgező munkahelyi körülményeket” teremtett, Drucker állítólag emiatt is mondott fel 2022-ben.

