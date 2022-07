Káosz egy ausztrál fesztiválon: már az első nap elmaradt a durva időjárás miatt

Négy színpadon is lefújták a koncerteket a Byron Bay-i Splendour in the Grass fesztiválon az özönvízszerű esőzések miatt, ami elárasztotta a sátrakat.

A fesztivált két év covid után idén először rendezték volna meg, de már a jegyekért való sorban állásnál is problémák voltak: többen arról számoltak be, hogy 15 órát álltak sorban.

A fesztivál szervezői közölték, hogy bár pénteken a négy főbb színpadon lefújták a programokat, úgy tervezik, hogy szombaton és vasárnap az eredeti tervek szerint folytatják a fesztivált.

A felhőszakadás elöntötte a fesztiválon kempingezőket, akiknek többsége több mint 500 ausztrál dollárt (kb. 135 ezer forint) fizetett a háromnapos bérletért. Ők a közösségi oldalakon panaszkodtak a hosszú sorok miatt és mert szerintük a helyszínen nem kommunikáltak rendesen a fesztiválozókkal a személyzet tagjai. Állításuk szerint a szervezők azt mondták, hogy a fesztivál „esőben, jégesőben és napsütésben is folytatódik”, a fesztiválozók pedig „teljes káoszról” számoltak be.

Egy Guardiannak nyilatkozó fesztiválozó azt mondta, csütörtökön délután 3-kor állt be autójával a sorba, a kempingbe pedig csak másnap reggel fél 10-kor jutott be. Elmondása szerint arról, hogy az első napot végül törölték, csak a médiából értesült.

Az ausztrál meteorológiai hivatal figyelmeztetést adott ki Új-Dél-Wales északi folyóvidékére, előrejelzéseik szerint pénteken újabb 30 mm eső fog esni Byronban, de a helyzet szombat délutánra jobb lehet. (Guardian)