Nem létezik ma jobb üzleti modell a médiában, mint amit Rogán-Gaál Cecíliáék összehoztak

A magyar médiapiac egyik csodája a twn.hu nevű bulvároldal. Ugyan az oldal nem számít a legismertebb vagy látogatottabb portálok közé, ennek ellenére rendkívül jövedelmezőnek tűnik: a Top World News ugyanis tavaly 1,3 milliárd forintos profitot termelt.

Az oldal Rogán Antal miniszter volt felesége, Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata közös vállalkozása, és a Direkt36 pénteki cikke alapján bőven jutnak oda kormányzati és kormányközeli hirdetések: mint írják, ezekben a napokban is fut az oldalon a kormány egyik legújabb hirdetése, feltűnt egy Rogán alá tartozó állami cég hirdetése, valamint a TV2 egyik olyan műsorának reklámja, melynek partnere a szintén Rogán alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség.

Rogán Cecília és Sarka Kata licenctulajdonosok, a zsűri tagjai a Magyarország Szépe - Miss World Hungary döntőjén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kunigunda utcai gyártóbázisán 2018. július 8-án Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A cikk kitér arra is, hogy az ismert magyar mérőoldal szerint a twn.hu nem szokott beférni a 150 leglátogatottabb magyar oldal közé, és a Facebookon is visszafogott a teljesítményük, ennek ellenére az oldal megalapítása óta elég jó eredményeket értek el. A 2021-es év azonban igazi áttörést hozott: a másodvonalas bulvárhírekre szakosodott oldal mögött lévő cég 1,5 milliárd forintos bevételt produkált, és a beszámoló szerint ezt kizárólag portál-szolgáltatásokból sikerült elérni. A Direkt36 megkérdezte a vállalatot, hogy üzemeltetnek-e esetleg másik portált is, de sem erre, sem más kérdésükre nem kaptak választ.

Nem meglepő módon a Rogán-Gaálék tulajdonolta lap piaci teljesítménye példátlan Magyarországon, és a 85 százalékos profitráta is extrémnek számít itthon. A Direkt36 hónapok óta figyelte a hirdetéseket az oldalon, és számos kormányzati kötődésű reklámra akadtak. Ezzel kapcsolatban a Miniszterelnöki Kabinetiroda azt válaszolta a lap azon kérdéseire, hogy van-e közük a TWN-en megjelenő hirdetésekre, hogy nem ők döntenek „a kampányban használt médiumokról, hanem az ügynökség, aki maga rakja össze a médiamixet”.

A cikkből kiderül az is, hogy az elérhető adatok alapján a twn.hu organikus forgalma (tehát azok, akik beírják a böngészőbe az oldal címét, és direkt odamennek) elenyésző, az eleve alacsony látogatottsági számokat produkáló oldal forgalmának nagy része terelt vagy vásárolt forgalom. Érdekesség, hogy az atv.hu közéleti, bulvár és közlekedési hírt is vett át a TWN-től. Mint a lap írja, az atv.hu több esetben olyan hírt is átvett a TWN-től, ahol a hír eredeti forrása egy másik oldal vagy közösségi médiás poszt volt. A Direkt36 megkérdezte az ATV-t, hogy miért használták forrásként a TWN-t, de nem kaptak választ.